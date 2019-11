'Dit stemt mij heel droevig', sinterklaasintocht Den Bosch houdt gemoederen op social media bezig

Een twitteraar schrijft: "Sinterklaasintocht in onze straat, super leuk. Helaas komt het ‘weg met zwarte piet’ geroep er luid bovenuit.... verschrikkelijk voor die kinderen! Ik ben ook niet helemaal fan van Piet maar dit is niet de manier." Een ander schrijft: "Er staan kinderen om jullie heen, gedraag je."

En weer een ander schrijft heel treffend: "Wie had vroeger toch kunnen bedenken dat dit soort politie inzet nodig zou zijn bij een sinterklaasintocht in mijn stad.. dit beeld stemt mij echt heel droevig."

En op Facebook zegt iemand: "Het feest waar de kinderen verstandiger lijken te zijn dan de volwassenen." Nog een ander: "Voor en tegen, voor allebei valt wat te zeggen. Maar voor volwassenen die actievoeren tijdens een evenement voor kinderen heb ik geen enkele sympathie. Van welk kamp ze ook zijn. Walgelijk."

Meisje met middelvingers

"Een aanwezige fotograaf legde vast hoe een jong meisje twee middelvingers opstak tijdens het kinderfeest. Die foto circuleert ook op social media. "Wat een foto. het gaat toch ook helemaal nergens over."

Kinderfeest? (foto: Bart Meesters)

Op de Buitenhaven stonden zondagmiddag zowel voor- als tegenstanders van de figuur zwarte piet. Er waren demonstranten van Den Bosch Kan Het, ondersteund door mensen van Kick Out Zwarte Piet. Het andere 'kamp' werd gevormd door supporters van FC Den Bosch en een klein aantal Pegida-aanhangers. Binnen de pro-zwarte pietengroep werden twee rookbommen afgestoken. Ook zou er flink gescholden zijn richting de anti-pieten-demonstranten.

Toen laatstgenoemde groep de stad met bussen wilden verlaten, probeerden de voorstanders van zwarte piet in de buurt te komen. Een flink ME-peleton was op de been om dat te voorkomen.