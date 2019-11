Sinterklaasintocht Den Bosch is er een met twee gezichten [FOTOSERIE]

DEN BOSCH -

De sinterklaasintocht in Den Bosch was er dit jaar een met vele gezichten. Blije snoetjes van kinderen die niet konden wachten tot hun bebaarde held hun stad bezocht. Maar ook boze gezichten van zowel voor- als tegenstanders van zwarte piet. Naast pepernoten regende het zondag ook verwensingen over en weer. En om die contrasten enigszins in goede banen te leiden, was een enorme politiemacht op de been. Bekijk de fotoserie hieronder.