'Onacceptabel, walgelijk, stadionverbod', Bossche raad eensgezind over racistisch geschreeuw

Scheidsrechter Laurens Gerrets legde de wedstrijd zondagmiddag stil toen Excelsior speler Mendes Moreira vanaf de tribune racistische uitlatingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg.

Het incident zondagmiddag zorgt voor grote ophef en verontwaardiging. Zo ook bij de Bossche politiek. En burgemeester Jack Mikkers. "Wat er gisteren is gebeurd, heeft overal zijn weerklank. In de stad, buiten de stad, in wat je als stad uitstraalt. En die weerklank moet zo snel mogelijk weg. Daar ligt zeker een taak van de leiding van FC Den Bosch. Door goed onderzoek te doen naar het gebeurde en door gepaste maatregelen te nemen. En dan heb ik het niet alleen over straf in de vorm van bijvoorbeeld een stadionverbod, maar ook over hoe je het gedrag van deze supporters kunt veranderen."

Burgemeester: in gesprek met supporters

"Daarvoor moet je met elkaar in gesprek. Maar dat heeft nu, een dag later en terwijl de emoties nog hoog zitten, geen zin. Ik wil voorkomen dat we in een welles nietes spelletje terechtkomen, daar sla je geen bruggen mee. Wat niet wil zeggen dat ik nu op mijn handen zit en maar af zit te wachten wat er gebeurt. Absoluut niet. Ik heb vanmorgen met de leiding van FC Den Bosch gesproken en gezegd dat ik een hele specifieke, verantwoordelijke en belangrijke rol van hen verwacht. En dat we samen het gesprek met de supporters aangaan als dat nodig is en de tijd daar is."

Mikkers zegt dat hij contact heeft met de landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid en de KNVB "om na te gaan welke aanvullende maatregelen we kunnen treffen".

Het onderzoek dat Den Bosch heeft aangekondigd, noemt Mikkers een minimale stap. "Ik ga ervan uit dat FC Den Bosch dit gedrag van mensen op de tribune of die zich bewegen rond de wedstrijd, aanpakt. Dat is een verantwoordelijkheid van iedere organisatie in onze samenleving. Zeker gezien de functie van FC Den Bosch in de onze."

VVD: walgelijk wat er is gebeurd

Fractievoorzitter van de VVD Ralph Geers is zowel verontwaardigd over het gedrag van de supporters als de houding van de leiding van FC Den Bosch. "Ik vind het ronduit walgelijk wat er is gebeurd. Maar het downplayen van de club (het in eerste instantie ontkennen dat het was gebeurd) vind ik minstens zo zorgwekkend. Zoiets verwacht je niet van een professionele club. Je kúnt en mág hier als club niet overheen stappen, daarmee geef je een verkeerd signaal. Maar het is ook aan ons als raad om er iets mee te doen. Hoe precies weet ik niet, er zijn helaas niet heel veel knoppen waar we als politiek aan kunnen draaien."

D66: diep triest en niet acceptabel

René van den Kerkhof van de D66-fractie formuleert het klip en klaar: "Het is diep triest en totaal niet acceptabel. Wat ons betreft wordt iedere vorm van racisme hard aangepakt. Ik heb begrepen dat de club een onderzoek is gestart. We moeten afwachten wat dit oplevert, maar als het gaat om een passende straf ligt de bal nu in ieder geval bij FC Den Bosch en de KNVB.

Hoe die passende straf er uit moet zien, heeft D66 ook al helder voor ogen: "Deze mensen moeten wat ons betreft geweerd worden uit het voetbalstadion, een stadionverbod dus. Ook om een duidelijk signaal af te geven dat dit gewoon echt niet kan", vertelt van den Kerkhof.

CDA: FC Den Bosch mag niet wegkijken

"Het is heel simpel", reageert Freek van Genugten van de CDA-fractie, "we zijn een gastvrije stad en daar hoort racisme in welke vorm dan ook niet thuis. Niet ín het voetbalstadion en niet daarbuiten. Wij vinden dan ook dat de leiding van FC Den Bosch niet mag wegkijken zoals in eerste instantie gebeurde, maar eerst hand in eigen boezem moet steken. En maatregelen moet treffen."

Ook over hoe FC Den Bosch dat zou moeten doen, heeft het CDA een uitgesproken mening. Van Genugten: “Het is niet aan de politiek om te zeggen wat er moet gebeuren, maar het lijkt me dat de leiding in gesprek moet met deze supportersgroep. En de burgemeester ook. Om ze duidelijk te maken dat dit niet kan en om een cultuurverandering in gang te zetten. Daarnaast zou een stadionverbod een maatregel kunnen zijn. Hiermee geef je het signaal af dat mensen die zoiets doen, niet welkom zijn. Maar nogmaals, wij volgen op de voet wat er gebeurt, maar gaan niet dicteren wat FC Den Bosch moet doen.”

