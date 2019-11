Anke (79) raakte zwaargewond toen ze door een auto werd aangereden, verdachte voor de rechter

Nietsvermoedend maakte de 79-jarige Anke op zondag 29 april dit jaar een wandeling in haar woonplaats Breda. Met haar rollator. Plotseling werd ze op de Hamdijk geschept door een auto toen ze wilde oversteken. De vrouw werd zwaargewond. De bestuurder, een man van 28 uit Breda, staat later deze dinsdagochtend voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Het slachtoffer maakt het overigens heel goed, zo meldt een van haar dochters desgevraagd.

Haar moeder was die avond op bezoek geweest bij een van haar dochters. “Rond elf uur ging ze op weg naar de bushalte met haar rollator. En ineens komt daar een auto aangevlogen en die botst tegen haar aan”, vertelt Anette, haar andere dochter. “Ze is meegesleurd en vloog door de lucht. Haar heupen en bekken werden op diverse plekken gebroken. Net als haar oogkassen en ze had veel bloedingen.”

'Totale paniek'

De botsing was op zich al ernstig, daarbij kwam dat de chauffeur vervolgens tot tweemaal toe is gestopt en daarna verder is gereden. Volgens zijn advocaat, Menno Buntsma, heeft hij gewacht toen er een ambulance kwam en zou hij in totale paniek zijn geweest. Na een dag of tien biechtte hij zijn betrokkenheid op aan zijn familie en kort daarna aan zijn raadsman en de politie, zo vertelde Buntsma eerder dit jaar.

De aanrijding leidde tot enorm veel verantwoording in binnen- én buitenland. Dit bleek onder meer uit de honderden kaartjes, die op initiatief van een vrouw uit Kaatsheuvel en met medewerking van Omroep Brabant bij Anke werden bezorgd. De enorme steun heeft haar goed gedaan en ook lichamelijk is er vooruitgang. “Ze maakt het heel goed. Ze gaat zelfs weer zelfstandig op pad, naar de bieb of de apotheek.” Niet te ver weg van haar huis, maar ze heeft de draad in ieder geval weer opgepakt en daar is Anette erg blij mee.

'Heel stom geweest'

Toch is haar moeder er niet bij wanneer de rechter zich over de ernstige aanrijding gaat buigen. Dochter Anette wel, net als bij een eerdere pro-formazitting. De verdachte zei toen, snikkend, dat hij spijt heeft van zijn daad en dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan Anke en haar familie. "Ik ben heel stom geweest", aldus de Bredanaar. Zijn advocaat vertelde dat zijn cliënt ook niet langer deel wil nemen aan het verkeer en dat hij daarom zijn rijbewijs heeft ingeleverd.

Anette had zo haar bedenkingen bij de woorden van de man die haar moeder een nachtmerrie bezorgde. "Als je drie maanden hebt vastgezeten en je kunt niet meer vertellen dan dat, daar kan ik op dit moment niet zoveel mee. Ik voelde er niets bij", zo zei ze na die eerste rechtszaak.

