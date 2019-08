Doorrijder die Anke (79) overreed werd door zijn moeder overtuigd zich bij de politie te melden

De 28-jarige Bredanaar Ouassim Z. die ervan verdacht wordt de 79-jarige Anke te hebben overreden in Breda, stond vrijdagmorgen voor het eerst voor de rechter. Zijn advocaat vertelde daar dat zijn cliënt tien dagen niet over het ongeluk kon praten en het toen aan zijn moeder heeft verteld. Die belde de advocaat en samen hebben ze op de verdachte ingepraat om zich bij de politie te melden.

Het was de eerste zogeheten pro-formazitting in de zaak. De verdachte kwam vrijdagmorgen op krukken de zaal binnengelopen.

'Afstand gedaan van rijbewijs'

De geëmotioneerde Bredanaar zei spijt te hebben en heeft zijn excuses aangeboden aan Anke en haar familie. Zijn advocaat zei dat zijn cliënt ook niet langer deel wil nemen aan het verkeer en daarom afstand heeft gedaan van zijn rijbewijs.

De advocaat had verzocht dat zijn cliënt de inhoudelijke behandeling van de zaak in vrijheid mocht afwachten. Dat heeft de rechter afgewezen omdat de zaak te ernstig is. Op dinsdag 19 november volgt de inhoudelijke behandeling.

'Wist niet dat hij een mens had geraakt'

De advocaat van Ouassim Z.. Menno Buntsma, vraagt zich af of hier wel sprake van een poging tot doodslag. Hij wil niet vooruitlopen op de inhoudelijke behandeling maar volgens hem wist zijn cliënt wel dat hij een aanrijding had veroorzaakt maar niet dat hij een mens had geraakt.

Dat het zo lang duurde dat de Bredanaar zich melde, heeft volgens Buntsma ermee te maken dat het een introverte, verlegen jongeman is. "Hij realiseerde zich dat hij zijn familie ten schande had gemaakten daarom durfde hij het niet te delen."

Massale verontwaardiging

Het ongeluk dat op de Hamdijk in Breda plaatsvond op 29 april, zorgde voor massale verontwaardiging. De 79-jarige Anke stak 's avonds met haar rollator de weg over toen ze werd aangereden.

De vrouw brak haar heupen en ze had een breuk in haar oogkas. De betrokken automobilist reed door.

'Zou hebben gewacht'

Volgens zijn advocaat is hij gestopt, doorgereden, om de hoek weer gestopt en teruggelopen. Daar zou hij gewacht hebben toen de ambulance kwam. Hij zou in totale paniek zijn geweest. Uiteindelijk biechtte hij zijn betrokkenheid op aan zijn familie en kort daarna aan zijn advocaat en de politie.

Op 8 mei meldde de man zich op het politiebureau, tot grote opluchting van de familie van het slachtoffer. Voor het zover was, deed de familie van Anke meerdere oproepen aan de bestuurder om zich te melden en verspreidde de politie een compositietekening.

Kaartenactie

De 35-jarige Louise uit Kaatsheuvel meldde zich na het ongeluk bij Omroep Brabant. Ze wilde het slachtoffer graag een steuntje in de rug geven en riep anderen op dat ook te doen. Dat resulteerde in een kaartenactie.

Ruim 300 kaartjes vanuit de hele wereld werden in het ziekenhuis aan de familie van Anke overhandigd. Elke dag opende ze er een paar om te lezen, liet haar dochter eerder weten.

Pro-formazitting

Op een pro-formazitting kunnen de advocaat van de verdachte en de officier van justitie vragen om nader onderzoek over de zaak. De rechtbank beslist vervolgens of deze onderzoeken moeten plaatsvinden. Ook beslist de rechtbank dan of de verdachte langer in voorlopige hechtenis blijft.

In tegenstelling tot een zitting van de raadkamer is een pro-formazitting openbaar. Publiek is welkom en mag plaatsnemen op de publieke tribune.