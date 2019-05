Doorrijder (27) die 79-jarige Anke in Breda zwaargewond achterliet nog minstens drie maanden vast

Het ongeluk dat op de Hamdijk plaatsvond op 29 april, zorgde voor massale verontwaardiging. De 79-jarige vrouw stak 's avonds met haar rollator de weg over toen ze werd aangereden. Ze brak haar heupen en ze had een breuk in haar oogkas. De betrokken automobilist reed door.

Volgens zijn advocaat is hij gestopt, doorgereden, om de hoek weer gestopt en teruggelopen. Daar zou hij gewacht hebben toen de ambulance kwam. Hij zou in totale paniek zijn geweest. Uiteindelijk biechtte hij zijn betrokkenheid op aan zijn familie en kort daarna aan zijn advocaat en de politie.

LEES OOK: Dochter aangereden bejaarde vrouw kwaad op doorrijder: 'M'n moeder ligt in gruzelementen'

Op 8 mei meldde de man zich op het politiebureau, tot grote opluchting van de familie van het slachtoffer. Voor het zover was, deed de familie van Anke meerdere oproepen aan de bestuurder om zich te melden en verspreidde de politie een compositietekening.

De 35-jarige Louise uit Kaatsheuvel meldde zich na het ongeluk bij Omroep Brabant. Ze wilde het slachtoffer graag een steuntje in de rug geven en riep anderen op dat ook te doen. Dat resulteerde in een kaartenactie. Ruim 300 kaartjes vanuit de hele wereld werden in het ziekenhuis aan de familie van Anke overhandigd. Elke dag opent ze er een paar om te lezen, liet haar dochter weten. "Niet normaal zo veel kaarten", reageerde Anette toen ze de grote zak met post ziet. "Dit doet mijn moeder heel goed. Dit is zeker een steuntje in de rug. Ze is helemaal gelukkig. Ze straalt van oor tot oor."

Een spijtbrief van de verdachte accepteren Anke en haar familie niet.