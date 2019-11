Dochter van aangereden Anke (79): 'Mijn moeder is niet meer boos op doorrijder'

Het ongeluk gebeurde op 29 april aan de Hamdijk in Breda. Anke was op bezoek geweest bij een van haar dochters. Ze stak 's avonds met haar rollator de weg over toen ze werd aangereden. De vrouw brak haar heupen en knie en liep een breuk op in haar oogkas. Ook had ze een hele hoop kneuzingen en verwondingen.

Het slachtoffer is naar Ouassim Z. geweest in de gevangenis. "Ze wilde weten hoe het eten daar is en hoe de kapper is. Er is ruimte voor een grapje. Hij geeft aan dat hij alles wil doen. Ook met haar een wandeling maken. Het is ontroerend. De tranen rollen over mijn wangen", vertelde dochter Anette hierover.

Anke is zelf niet bij de rechtszaak aanwezig. Ze maakt het volgens haar dochter goed. "Ze loopt weer kleine stukje naar de apotheek en bibliotheek. Ze is weer klaar voor de toekomst. Ze ziet graag dat de verdachte het goed kan maken na het uitzitten van de straf." Als het aan justitie ligt, krijgt Z. negen maanden celstraf waarvan twee voorwaardelijk.

Ongeluk

Z. vertelde dat hij die avond in april onderweg was om wat te gaan eten. "Ik steek een sigaret op in de auto. Ik zoek de asbak en kijk onder passagiersstoel. Nam de bocht te ruim en toen raakte ik het slachtoffer." Ouassim Z. kwam aan de andere kant van de weg terecht en raakte daarbij de 79-jarige Anke. Het slachtoffer had bijna de overkant van de weg gehaald.

De chauffeur is vervolgens tot tweemaal toe gestopt en reed daarna door. Volgens zijn advocaat heeft hij gewacht tot er een ambulance kwam en zou hij in totale paniek zijn geweest. De zaak zorgde voor verontwaardiging in binnen- en buitenland.

'Dacht dat het een dier was'

Z. had wel door dat hij iets had geraakt, maar dacht aan een dier of vuilnisbak. De rechtbank wil weten waarom hij niet is gaan kijken. Hij gaf aan dat alles in een fractie van een seconde gebeurde. "Ik raakte iets, ik stopte bij een tegenligger en toen ben ik uit schrik doorgereden."

De tekst gaat verder onder de tweet.

De rechter had twijfels bij dit verhaal. "U stopte omdat uw achterband niet over het slachtoffer kwam. U gaf daarna extra gas waardoor u door kon rijden", zei hij. Ook gaf Z. aan dat hij bang was. De rechter wilde weten waarvoor, als hij zegt dat hij niet wist dat hij een vrouw had aangereden.

De politie verspreidde kort na het ongeluk camerabeelden en een compositietekening. Op 8 mei meldde de man zich op het politiebureau, tot grote opluchting van de familie van het slachtoffer.

Geen schadevergoeding

Het slachtoffer eist geen schadevergoeding van de bestuurder. "Dat gaat via de verzekering", aldus Anette van Uytrecht. Zij kreeg toentertijd op haar vakantieadres te horen dat haar moeder was aangereden.

"Ik hoorde dat de dader was doorgereden en dat er beelden online gingen komen. Ik bekeek de beelden. Nog eens, nog eens en nog eens. Ik werd misselijk. Dit is niet zomaar aanrijding. Dit lijkt een poging om haar iets aan te doen", vertelde ze. "Ze wordt achtergelaten als oud vuil. Het lukt mijn moeder niet om van straat te komen. Ik voelde onmacht en verdriet. Mijn hart breekt in duizend stukken."

Het slachtoffer zelf wil vooral vooruit kijken. Van begin af aan al. Ze wilde volgens haar dochter niet praten over het ongeluk en zocht pas een maand geleden voor het eerst de beelden van haar eigen aanrijding op. "We zijn toen samen de uitzendingen over haar aanrijding terug gaan kijken."