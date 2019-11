Negen maanden cel geëist tegen de man die Anke (79) zwaargewond achterliet na rollatorongeluk Breda

Tijdens de zitting bleek dat de 28-jarige Z. vaker in de problemen kwam in het verkeer. Hij was betrokken bij aanrijdingen op 18 en 19 april. Bij het eerste ongeluk raakte een fietser zwaargewond. Bij het tweede incident kwam Z. tegen een lantaarnpaal aan. Daarom geeft hij aan zijn rijbewijs inmiddels vrijwillig te hebben ingeleverd.

Volgens een agent gooide bij de botsing tegen de lantaarnpaal iemand een fles lachgas uit het raam van de auto. De rechtbank: "Één plus één maakt nog geen twee, maar we zien wel ballonnen in de auto waarmee de 79-jarige Anke werd aangereden." De verdachte ontkent dat die van hem waren. Hij reed die avond in de auto van een vriend van hem.

Z. zei in de rechtszaal dat hij niet onder invloed was. Hij dacht dat hij een dier of vuilnisbak had geraakt. De familie van het slachtoffer schrok van deze feiten. Dochter Annette van Uytrecht barstte in tranen uit. Ze heeft samen met haar moeder een verklaring geschreven, die ze voorlas tijdens de zitting.

Emotionele verwarring

Ze vertelde dat haar moeder niet meer boos op hem is, maar door informatie die dinsdag naar buiten kwam liet ze bewust ook stukken uit de verklaring weg. “Ik was even zo van mijn apropos, omdat ik direct daarna de verklaring moest voorlezen. Maar het blijft zo dat we niet meer boos zijn”, aldus Anette van Uytrecht.

De aanrijding op 29 april leidde tot enorm veel verontwaardiging in binnen- én buitenland. De politie startte een grote zoekactie naar de bestuurder en na bijna twee weken meldde hij zich. De advocaat van de doorrijder verklaarde eerder dat 'de man compleet in paniek was en daardoor is doorgereden'. Iets wat Z. tijdens de zitting ook verklaarde.

"Ik weet niet wat er door me heen ging. Alles ging zo snel. Ik zag iemand handgebaren maken. Ik was bang", zei hij. De rechtbank had twijfels bij zijn verhaal. Omdat hij eerder aangaf dat hij dacht een dier of vuilnisbak te hebben geraakt, vroeg de rechter zich af waarvoor hij bang was. Ook meldde hij zich dus pas bijna twee weken na het ongeval.

Laat gemeld

"Ik wilde me elke dag melden. Maar iets hield me tegen", zei de verdachte hier zelf over. "Mijn hoofd zat vol. Ik was bang de gevangenis in te gaan." De rechter concludeerde dat hij zich pas meldde toen de politie de auto van zijn vriend op het spoor kwam.

Op de avond van de aanrijding was het slachtoffer op bezoek geweest bij één van haar dochters en liep met haar rollator naar de bus. Toen ze overstak werd ze op de Bredase Hamdijk geschept door een auto die net uit de bocht kwam.