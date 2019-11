Probleemzwembad De Schelp: slecht klimaat heeft problemen erger gemaakt

Hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat Zwembad De Schelp veel sneller is gaan roesten. Dat schrijven onderzoekers dinsdag in een rapport. De gemeente sloot het zwembad maart vorig jaar acuut, nadat er roest in de bouten van de constructie werd gevonden.

Ook bezuinigingen op de technische installaties vanuit de gemeente hebben bijgedragen aan snellere roestvorming. "Anderzijds hadden de problemen niet voorkomen kunnen worden met een kwalitatief goed zwembadklimaat", schrijven de onderzoekers. Het gekozen staal van de constructie was vroeg of laat toch wel gaan roesten.



Sluiting

Dit zorgde voor een onveilige situatie. De verwachting was dat het zwembad na drie maanden weer open zou gaan, maar het duurde veel langer.

Het probleem bleek groter dan gedacht. Ook wilde de gemeente het bad gelijk grondig renoveren. Zo zijn onder andere verschillende baden, de voorgevel, de kleedkamers en de glijbaan opgeknapt. Het project nam uiteindelijk anderhalf jaar in beslag. Op 2 september werd het bad feestelijk geopend, maar niet voor lang.



Het bad is namelijk nog altijd gesloten vanwege problemen met de luchtkwaliteit. Meerdere werknemers kregen bij lange werkdagen last van geïrriteerde ogen en hoofdpijn. Het rapport wordt begin volgend jaar besproken in de gemeenteraad.