Moedermoord Kaatsheuvel: Michael G. krijgt tbs met dwangverpleging

De 29-jarige Michael G. heeft dinsdag in Breda tbs met dwangverpleging gekregen. Hij bracht begin dit jaar zijn moeder om het leven. De zaak zorgde eerder voor veel ophef, omdat er de dag voor het drama geen plek was voor G. op de crisisafdeling.

De rechter gaat mee in met de eis van het Openbaar Ministerie. Psychiaters noemden G. eerder psychotisch. Ook de officier van justitie noemde hem ontoerekeningsvatbaar en eiste daarom geen celstraf, maar tbs met dwangverpleging.

Op woensdag 30 januari bracht G. zijn 64-jarige moeder om het leven. Hij drong haar huis binnen, sloeg hard tegen haar hoofd en schopte tegen haar buik. Op dat moment waren ook zijn ex-partner en hun zoontje van zes maanden aanwezig in het huis aan Jan de Rooijstraat. De verdachte werd diezelfde dag nog opgepakt.



Geen plek bij crisisopvang

G. stond volgens zijn broer Rini nog geen dag voor het drama met zijn koffer op de stoep van zijn psychiater, omdat hij opgenomen wilde worden. Dat gebeurde niet, want er was geen bed vrij was op de crisisafdeling.

Later bleek uit onderzoek van Omroep Brabant dat Zorginstelling Amarant uit Tilburg al langere tijd in de gaten werd gehouden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Volgens persbureau ANP is de instelling nog bezig met intern onderzoek.