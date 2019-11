Moedermoord Kaatsheuvel: justitie wil tbs met dwangverpleging voor Michael G.

Justitie heeft dinsdag tbs met dwangverpleging geëist tegen Michael G. (29) uit Kaatsheuvel. Hij zou begin dit jaar zijn moeder hebben gedood. De zaak zorgde voor extra opschudding, omdat er de dag voor het drama geen plek was voor G. op de crisisafdeling.

“Ik dacht dat ik aartsengel Michael was. Ze had een voodoo pop en wilde die niet afgeven”, zo verklaart G. zijn daden. “Ze had ook de hond behekst.” G. gaf aan te geloven dat zijn moeder hem met de voodoo-pop kon manipuleren. Hij zou zijn zijn geflipt toen hij dacht dat ze de pop ging pakken.

Volgens psychiaters is G. psychotisch en is de kans op herhaling matig tot hoog. Ook de officier van justitie noemt hem ontoerekeningsvatbaar en eist daarom geen celstraf.

Schoppen

Op woensdag 30 januari zou G. zijn 64-jarige moeder met geweld om het leven hebben gebracht. Hij drong haar huis binnen, sloeg hard tegen haar hoofd en schopte tegen haar buik. Op dat moment waren ook zijn ex-partner en hun zoontje van zes maanden aanwezig in het huis aan Jan de Rooijstraat. Agenten troffen de vrouw later dood aan in de voortuin. De verdachte werd diezelfde dag nog opgepakt.

Geen bed beschikbaar

G. stond volgens zijn broer Rini de dag voor het drama met zijn koffer op de stoep van zijn psychiater, omdat hij opgenomen wilde worden. Dat gebeurde niet, omdat er op dat moment geen bed vrij was op de crisisafdeling. Later bleek uit onderzoek van Omroep Brabant dat Zorginstelling Amarant uit Tilburg al langere tijd in de gaten werd gehouden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.