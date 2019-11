Automobilisten opgelet: het wordt glad op de weg

EINDHOVEN -

Rijkswaterstraat verwacht de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst weer massaal met strooiwagens op pad te gaan, laat een woordvoerder weten. Volgens de weersvoorspellingen wordt het rond het vriespunt en is het in het oosten woensdagochtend mistig. "Doordat de wegen nog nat zijn is de kans op gladheid door opvriezing groot", licht de woordvoerder toe.