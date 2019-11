Hotel NH Collection Eindhoven Centre meest gastvrije locatie van Brabant

NH Collection Eindhoven Centre is de winnaar geworden van de Brabantse Gastvrijheid Award 2019. De prijs voor meest gastvrije locatie van Brabant werd dinsdagmiddag bekend gemaakt tijdens Das Leisure Ondernemers Festival in De Koepel in Breda, georganiseerd door VisitBrabant.

Maar liefst 135 locaties schreven zich dit jaar in voor de Award. De winnaar is door een professionele vakjury gekozen op basis van hun inschrijving, online zichtbaarheid, uitgebreide reviewanalyse, een mystery bezoek en publieksstemmen.

'Gastvrijheid is mensenwerk'

De vakjury was unaniem wat betreft de winnaar: “Veel deelnemers hebben het concept van gastvrijheid in onze provincie al opvallend goed georganiseerd, maar de besten - en daarvan is NH Collection Eindhoven Centre een excellent voorbeeld - weten dat ook te vertalen in het gedrag van al hun medewerkers. Gastvrijheid is vooral mensenwerk”, aldus juryvoorzitter Hein van Oorschot.



Naast de Award wint NH Collection Eindhoven Centre ook een online promotiecampagne via Omroep Brabant en extra internationale zichtbaarheid via promotie door VisitBrabant. Vorig jaar won Auberge de Bonheur uit Tilburg.

