Autoverhuurbedrijven ingezet door criminelen: 'Laatst vond ik een zakje wit poeder in een auto'

Autoverhuurbedrijven die een actieve rol spelen in de georganiseerde misdaad, de politie trok er al eerder over aan de bel. Maar er is meer: legitieme autoverhuurbedrijven kunnen ook ongewild slachtoffer worden van criminelen, omdat een huurauto wordt ingezet voor criminele activiteiten. Hoe ziet dit er uit? Omroep Brabant sprak met bedrijven die het van dichtbij meemaakten: "Auto's komen terug met schade en vol lege blikjes Red Bull, als ze al terugkomen."

Waar gaat het in de praktijk om:

Auto's worden te laat of niet teruggebracht.

Auto's worden met schade of vervuild teruggebracht.

Extra huurkosten worden niet betaald.

Auto's worden gebruikt bij criminele activiteiten.

Omroep Brabant benaderde tientallen autoverhuurbedrijven in de provincie en sprak met enkele van hen. Hoe is het om ongewild slachtoffer te worden van criminelen? De verhuurbedrijven doen hun verhaal anoniem, maar hun namen zijn bij de redactie bekend.

Verhuurder kan fluiten naar extra kosten

Een scenario dat vaak voorbijkomt: criminelen huren een auto, betalen een borg van drie dagen huur en bellen vervolgens dat ze de auto langer houden. "Dan zeggen ze: 'Ik zit in Frankrijk. Sorry, het wordt wat later', wat doe je dan? Je kan wel zeggen dat ze meteen terug moeten komen, maar dat doen ze toch niet", zegt een verhuurder uit het westen van de provincie.

Zo'n wagen heeft soms wel 9000 kilometer op de teller.

Vervolgens wordt de auto 's nachts voor de deur gezet, naar de kosten voor de extra dagen huur kan de verhuurder fluiten. "Zo'n wagen heeft soms wel 9000 kilometer op de teller. Vaak sturen ze ook iemand anders om hem terug te brengen. Die komt dan met een rotgang aanrijden, flikkert de sleutels op de grond en vertrekt weer."

Huurder niet meer te achterhalen

Maar een auto krijg je toch niet zomaar mee? "Wij vragen altijd om een rijbewijs. Laatst zei er een: 'Ik ben tegelzetter. E-mail de rekening maar naar het bedrijf.' De website zag er goed uit, ook dat controleren we altijd, maar die bleek later compleet nep te zijn. Op het adres dat hij opgegeven had woonde niemand, ik ben er langs gereden", vertelt een verhuurder uit Tilburg.

Bij de politie krijgen bedrijven geen gehoor. Dit tot ergernis van de Tilburgse autoverhuurder: "Ik heb zijn burgerservicenummer, waarom geven ze zijn echte adres niet? Dan rij ik er zo even langs." De politie ziet dit soort incidenten als civiele zaken, omdat de verhuurders een contract hebben gesloten met de huurder van de auto. Aangifte doen kan dus ook niet. "We kunnen naar de rechter, maar dan ben je jaren verder."

De Belgische politie had hem helemaal binnenstebuiten gekeerd

Auto gebruikt bij misdrijven

De auto als gestolen opgeven bij het RDW is het enige wat kan werken, zegt de verhuurder uit het westen van Brabant. "Er zijn al meerdere van onze wagens teruggevonden in de Brusselse wijk Molenbeek. Die hebben ze dan in no time gevonden en weggesleept." Ooit kreeg hij zo'n auto pas na weken terug: "De Belgische politie had hem helemaal binnenstebuiten gekeerd. Ik weet niet wat ze zochten, maar ze gingen grondig te werk. En dan? De huurder zegt: 'Ik wilde best betalen, maar hij stuurde de politie op me af.' Het is zo'n gedoe om dan je geld nog terug te krijgen." Maar de auto is in ieder geval terug: "Vol met lege blikjes Red Bull en altijd met schade, dat wel."

De Tilburgse autoverhuurder heeft wel eens meer dan lege blikjes in een van zijn wagens gevonden: "Laatst vond ik een zakje wit poeder. Ik wist niet wat het was en wil het ook niet weten. Ik heb het meteen weggegooid. Maar dan weet je dat er iets niet klopt. Ook lachgaspatronen en van die zwarte ballonnen heb ik al gevonden."

Ook hij is wel eens gebeld door de Belgische politie: "Ze zeiden: 'We hebben uw auto in beslag genomen, ze waren bezig met een ladingdiefstal in Gent', zulke dingen." De kosten voor het wegslepen zijn voor de verhuurder.

Misbruik voorkomen

Zijn er signalen waar je op kunt letten om dit soort misbruik te voorkomen? De Tilburgse verhuurder: "Ik wil gewoon informatie en adressen van de politie, daar kan ik wat mee en dan kan ik mijn collega's ook waarschuwen. Maar dat doen ze niet vanwege de privacy. Nu gooi ik foto's in een appgroep. 'Als je dit hoofd ziet, pas op', zeg ik dan."

"Per se contant willen betalen is altijd een signaal", vult zijn collega uit West-Brabant aan. "En of iemand gewoon vraagt om een verhuisbusje voor het weekend of zegt: 'Heb je nog een auto staan?', zegt ook al veel."

Soms komen ze poolshoogte nemen. Dan vragen ze of er een gps-systeem in onze bestelbussen zit.

Hij gaat verder: "De grote verhuurbedrijven zoals Hertz hebben hier veel minder last van, die hebben een balie waar geen auto's staan. Die kunnen zeggen 'Sorry, we hebben geen auto's', als ze het niet vertrouwen. Dat kunnen ze zich ook permitteren. Bij ons zien ze dat we genoeg auto's hebben. Al weiger ik soms ook wel hoor, dan werk ik ze gewoon naar buiten.

Vergunningsplicht voor verhuurders

In sommige plaatsen wordt al gewerkt met een vergunningsplicht voor autoverhuurbedrijven. De ondernemer uit West-Brabant juicht dit toe: "Daar ben ik een heel groot voorstander van. Ik wil graag aan alle eisen voldoen om aan te tonen dat ik me niet inlaat met criminelen. Maar dan wil ik ook dat justitie werk maakt van de andere kant: criminelen die ons uitzoeken als slachtoffer zonder dat we het weten. Maak er een beetje een wisselwerking van. Justitie wil criminelen in kaart brengen, wij willen gewoon ons werk kunnen doen. Wij zouden graag een helpend handje van justitie willen als we ergens mee te maken krijgen, maar dat kan wettelijk niet."

Een ondernemer uit dezelfde regio laat aan Omroep Brabant de verhalen te herkennen, maar ze zelf niet mee te maken: "Wij hebben begin dit jaar besloten afstand te doen van snelle en luxe auto's, waardoor het voor de criminelen minder interessant wordt om bij ons een auto te huren."

Een andere oplossing kan een gps-systeem zijn: "Wij hebben in al onze huurauto's volgsystemen aangebracht. Soms komen klanten poolshoogte nemen, dan vragen ze of we ook een GTI of RS verhuren en of er een gps-systeem in onze bestelbussen aanwezig is."