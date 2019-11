The White Boys in Waspik kunnen blijven voetballen dankzij financiële steun uit het dorp

Voetbalclub The White Boys uit Waspik kan blijven voetballen, de club is gered!

Voetbalclub The White Boys uit Waspik is gered, de voetballers kunnen blijven voetballen. De meer dan 70 jaar oude club blijft bestaan. Clubman in hart en nieren Wim Wagemakers is dolblij dat hij eens een keer goed nieuws kan brengen. “De afgelopen maanden waren verschrikkelijk, ze hebben ons clubje, mijn club, bijna om zeep geholpen."

De club ging financieel bijna ten onder aan de wilde plannen van de weggejaagde voorzitter Sebastiaan Sluijmers. “Er hebben zich daarna mensen gemeld die financieel borg staan voor de club”, vertelt Wagemakers. “We kunnen door, The White Boys blijven bestaan.”

In Waspik ontplofte begin oktober een brisantgranaat op sportpark Lindenheuvel. Na vijf maanden wanbeleid door voorzitter Sebastiaan Sluijmers verkeerde de club in vette financiële problemen. Rekeningen werden niet betaald en er was geen geld meer om trainers en spelers te betalen. Het voortbestaan van de club hing letterlijk aan een heel dun zijden draadje.

'Mensen meldden zich spontaan'

Na weken van mediastilte en onzekerheid over het voortbestaan van de vereniging doorbreekt clubman Wim Wagemakers nu het stilzwijgen. “We hebben goed nieuws te melden. Er hebben zich mensen gemeld die financieel borg willen staan voor de club. Die mensen hebben zich spontaan gemeld en komen uit het dorp en uit de zeer directe omgeving van de club.”

De clubman meldt het positieve nieuws zonder dat zijn bestuur daarvan op de hoogte is. “Ik moest dit wel doen. Het is de club die door mijn vader in 1947 is opgericht, het is ‘mijn’ club. Na al die negativiteit wilde ik wat positiefs vertellen over The White Boys: we kunnen door.”

'We zijn voor de gek gehouden'

De periode dat Sebastiaan Sluijmers voorzitter was heeft bij Wagemakers diepe wonden geslagen. “Wij clubmensen zijn beschadigd. In het dorp zijn er veel mensen die moeite hebben om erover te praten. We zijn voor de gek gehouden, we zijn besodemieterd. Daar ben ik heel boos over.”

Met het financiële vangnet dat de club nu heeft, wordt er weer voorzichtig naar de toekomst gekeken. “Er zijn werkgroepen geformeerd om de club weer ‘op de been te krijgen’ en er is gelukkig weer een goede sfeer. The White Boys gaan op naar het 75-jarig bestaan”, aldus Wim Wagemakers.

Omroep Brabant heeft oud-voorzitter Sebastiaan Sluijmers benaderd om zijn kant van dit verhaal toe te lichten. Sluijmers heeft niet gereageerd.

