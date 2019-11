Boze internetter past Wikipedia-pagina van 'rascistisch' FC Den Bosch aan

Wie zoekt op 'FC Den Bosch' in Google, krijgt nu nog de bewerkte pagina

Een boze internetgebruiker heeft na alle ophef over FC Den Bosch de Wikipedia-pagina van de club aangepast. Volgens de schrijver is de voetbalclub 'rascistisch'. De club ligt onder een vergrootglas sinds zondag tijdens de wedstrijd tegen Excelsior racistische spreekkoren vanaf de tribune klonken.

"FC Den Bosch is een rascistische club uit het betaald voetbal uit 's-Hertogenbosch die speelt in de Eerste divisie", krijg je nu als zoekresultaat bij Google te zien wanneer je zoekt naar de voetbalploeg.

Op Wikipedia zelf is de wijziging alweer teruggedraaid. Maar in de zoekmachine van Google duikt het woordje 'rascistische' dus nog wel op. Het is niet duidelijk hoe lang de verdraaide tekst op de Wikipedia-pagina online heeft gestaan. Op Wikipedia kan iedereen artikelen aanpassen, behalve op pagina's waar gebruikers daar speciale rechten voor moeten hebben.

Dat het voorval tijdens de wedstrijd zondag veel losmaakt, blijkt wel op sociale media. Daar is een ware klopjacht ontstaan op een jongen in het publiek die op videobeelden de 'Hitlergroet' lijkt te brengen aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

