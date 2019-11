Online klopjacht op jongen die 'Hitlergroet' bracht bij FC Den Bosch

Over de vraag of de jongen daadwerkelijk een Hitlergroet brengt lopen de meningen uiteen. Zijn beweging zou ook als een wegwerpgebaar geïnterpreteerd kunnen worden. Maar dat maakt op social media niet uit. Zorgvuldig uitgekozen screenshots van het filmpje laten geen ruimte voor dat soort twijfels en dus begon zondagavond al de online zoektocht naar de jongen.

'Pech dat je ouders je die naam hebben gegeven'

Kort na de wedstrijd wordt zijn veronderstelde naam, Tijs, voor het eerst genoemd op Instagram. Tientallen mensen delen het: "Het staat op camera dus het enige wat je dan kan krijgen is een klap op je bek", is een van de reacties. Komt dit van een bekende van de jongen? Is zijn naam inderdaad bekend? Niemand weet het, maar de klopjacht is begonnen.

Dat er meerdere hondjes zijn die Fikkie heten, maakt dan niet uit. Ene Sjaan plaatste op Facebook een beeld uit het filmpje met de veronderstelde naam van de jongen er bij. Toen iemand met dezelfde naam zich meldde ("Ik ben dit niet, het is een valse beschuldiging") toonde Sjaan zich weinig meelevend: "Hij heeft voor nu pech dat zijn ouders die naam hebben gegeven. Het bericht blijft staan!"

De foto die veel gedeeld werd op Instagram.

Naakt filmpje

Dinsdag neemt de zoektocht weer een bizarre wending. Op Twitter duikt een filmpje op van een naakte jongen, die met een vuurwapen bedreigd wordt. Het zou gaan om de jongen die we bij FC Den Bosch zagen: "Schijnt dat dit de jongen is die op de tribune van Den Bosch de Hitlergroet bracht", schrijft iemand als reactie op een weblog.

Het filmpje dat dinsdag plots opdook.

Het filmpje heeft echter niets met het incident bij de voetbalwedstrijd te maken te hebben. Het staat al meer dan een maand op de filmpjessite VkMag.

Afspraak met politie staat al

Misschien gloort er hoop voor de naamgenoten van 'Tijs'. In de nacht van dinsdag op woensdag meldt zich een Twitteraar die meer info beweert te hebben over de identiteit van de jongen: "Het is de verkeerde guy, de guy die die hitlergroet deed heet Eric. (...) Tijs had er niks mee te maken", schrijft hij.

De Tijs die via social media belaagd werd door mensen die dachten dat hij de jongen in het stadion is, laat aan Omroep Brabant weten al een afspraak te hebben gemaakt met de politie om over de zaak te praten. "Ik heb er niks mee te maken, maar krijg wel bedreigingen. Daarom ga ik dinsdag naar de politie, die afspraak staat al."

LEES OOK:

'K-neger, k-zwarte': Excelsior-speler boos en verdrietig na spreekkoren tijdens duel met Den Bosch

Premier Rutte schuift aan bij gesprek over racisme met FC Den Bosch