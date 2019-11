Premier Rutte schuift aan bij gesprek over racisme met FC Den Bosch

Premier Mark Rutte sluit aan bij het gesprek dat minister Bruno Bruins houdt met onder meer de KNVB, Excelsior en FC Den Bosch over racisme in het voetbal. Dit liet hij dinsdag aan de Tweede Kamer weten. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira hoorde zondag hoe vanaf de Bossche tribunes woorden neerdaalden als 'k-neger en zwarte piet'.

Kamerlid Jan Paternotte (PvdA) kaartte het onderwerp aan tijdens het Vragenuur. “Zo ranzig als racisme kan zijn, zagen wij afgelopen zondag”, zei hij. “Honderdduizenden Nederlanders voelden de pijn van Moreira.” Rutte wilde het onderwerp overlaten aan Bruins, maar dat nam de oppositie hem niet in dank af.

'Elkaar aanspreken'

Rutte kwam na de kritiek van de oppositie toch naar de Kamer om de vragen te beantwoorden. Paternotte en andere Kamerleden vinden dat hij een voortrekkersrol moet pakken bij het tegengaan van racisme. De premier liet weten dat hij het afkeurt, maar vindt ook dat vooral mensen ‘elkaar op hun gedrag moeten aanspreken’.

“Als dit het land is waar wij wonen, kunnen wij het tentje beter sluiten”, zei hij. “Het is het stomste en domste wat je in een land kan doen.” Volgens hem kan de politiek het niet direct oplossen. “Ik heb niet de illusie dat we dit alleen oplossen met wetgeving en mensen bij elkaar roepen.”

Excelsior-speler Moreira hoorde woorden als 'k-neger, k-zwarte, k-katoenplukker en zwarte piet'. “Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren?", zei Moreira toen hij in tranen van het veld afkwam. De club blunderde in eerste instantie met een eerste reactie, maar liet later weten ‘nader te onderzoeken’ wat er precies is geroepen.

Rutte sprak zich maandag ook al uit over het incident. Net als minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Bruins.