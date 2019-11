Honderden bedreigingen en beledigingen voor FC Den Bosch na racisme-kwestie

Honderden bedreigingen en beledigingen zijn er de laatste dagen telefonisch en via social media en mail binnengekomen bij FC Den Bosch na de onverkwikkelijke gebeurtenissen tijdens de wedstrijd tegen Excelsior. De medewerkers van de club ogen aangeslagen en ook de spelers en technische staf zitten erg met de kwestie in hun maag.

De club werd wereldnieuws doordat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira van het veld liep na racistische en kwetsende leuzen vanaf de Bossche tribune en scheidsrechter Gerrets de wedstrijd tijdelijk stillegde. De eerste reacties vanuit het kamp van FC Den Bosch zorgden zondagmiddag voor nog meer verontwaardiging en sindsdien is de club het negatieve middelpunt in een grootschalige aanklacht tegen racisme en discriminatie.

De stagiaire die regelmatig de telefoon opneemt bij de club is daarom maar even vervangen door een vaste medewerker, want de berichten en verwensingen die sindsdien zijn binnengekomen zijn niet mals.

Radiostilte

De club spreekt nog even niet met de media. Althans, niet 'on the record'. De club kiest voor nog een dag radiostilte omdat er gevreesd wordt dat iedere officiële uitlating die zij doen 'als een boemerang in ons gezicht terugketst'.

De afdelingen veiligheid en communicatie van FC Den Bosch werken wel aan een plan van aanpak om herhaling in de toekomst te voorkomen en om het geschonden blazoen van de club op te poetsen. Want dat de club een probleem heeft met een deel van de eigen supporters, wordt ook intern onderkend.

Vrijdagavond speelt FC Den Bosch in Almere weer een wedstrijd. De club en de supporters broeden op een manier om daar een daad te stellen na de gebeurtenissen, maar dat valt nog niet mee, zegt een medewerker van de club.

'Op eieren lopen'

"We willen laten zien dat heel FC Den Bosch alles categorisch afwijst wat ook maar neigt naar racisme en discriminatie. Dat staat voor ons echt buiten kijf en is zo vanzelfsprekend. We zijn ook een club met tal van nationaliteiten en afkomsten. Maar het is nu even echt op eieren lopen om ons standpunt op een juiste manier te kunnen uiten."

Vrijdagavond wacht dus de uitwedstrijd Almere City en probeert FC Den Bosch de draad weer op te pakken als voetbalclub. Overigens in de wetenschap dat de KNVB een vooronderzoek is gestart en wellicht met sancties gaat komen en ook premier Rutte al heeft aangegeven een gesprek met de club te willen.