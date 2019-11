'Woorden moeten aan monden worden gekoppeld', onderzoek naar racistisch geschreeuw niet eenvoudig

DEN BOSCH -

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de racistische scheldpartijen die voetballer Ahmad Mendes Moreira zondag over zich heen kreeg tijdens FC Den Bosch-Excelsior. Daarbij worden onder meer camerabeelden bekeken, maar daders veroordeeld krijgen is niet eenvoudig: "Gehoorde woorden moeten aan bewegende monden worden gekoppeld. Of dat lukt zal moeten blijken."