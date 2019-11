Tijs (35) wordt onterecht aangezien voor jongen die 'Hitlergroet' bracht bij FC Den Bosch

De volledige naam die veelvuldig op sociale media wordt genoemd is bij de redactie bekend. Omroep Brabant kiest er bewust voor deze naam niet te publiceren.

De voetbalwedstrijd FC Den Bosch - Excelsior werd zondag korte tijd stilgelegd door racistische spreekkoren richting aanvaller Ahmad Mendes Moreira. Op de beelden valt iemand in het bijzonder op: een jongen die twee keer een Hitlergroet lijkt te brengen.

Tientallen verwensingen

In al het geweld op social media komt al vrij snel de naam van Tijs bovendrijven. Er gaan plaatjes rond met de tekst "Iedereen een goedemorgen, behalve Tijs", ook zijn vermeende achternaam wordt hierbij genoemd.

Dat merkte ook de 35-jarige Tijs uit Boxmeer, die toevallig dezelfde voor- en achternaam heeft. "Opeens kreeg ik Facebook berichten van wildvreemden binnen, tientallen berichten met allerlei verwensingen", vertelt hij aan Omroep Brabant. Dat hij in de verste verte niet op de jonge supporter uit het stadion lijkt, maakt kennelijk niet uit: "Ze sturen me berichten dat ik een zielig jongetje ben, dat soort dingen."

Weerwoord

Al die berichten gaan hem niet in de koude kleren zitten. "Ik ben lichtelijk afwezig op het werk, je gedachten zijn er toch niet helemaal bij." Dinsdag was de accu van zijn telefoon vroegtijdig leeg door alle berichten die hij via social media kreeg.

"Ik heb er slecht van geslapen, maar ik ga er vanuit dat dit straks weer voorbij is." Daarnaast is Tijs ook strijdbaar: "Er moet wel een weerwoord gegeven worden."

'Ze zit nog in de ontkenningsfase'

Over dat weerwoord is Tijs helder, hij heeft na de eerste berichten meteen besloten zijn Facebook profiel op 'openbaar' te zetten, zodat iedereen kan zien dat hij niet de jongen uit het filmpje is. "Ik heb zelfs ruzie thuis gekregen. Mijn vrouw wilde dat ik mijn profiel offline haalde, ik zei: 'Dat is dus precies wat ze willen, dat ga ik niet doen.' Zo ben ik niet."

Over 'Sjaan' die op Facebook schrijft geen boodschap te hebben aan Tijs' mededeling ('Dan hadden je ouders je maar een andere naam moeten geven') is hij duidelijk: "Ik heb haar een bericht gestuurd, maar ze zit nog in de ontkenningsfase. Ze kijken niet verder dan hun neus lang is. Ze zien een naam staan en gaan meteen in de aanval."

Afspraak met de politie

Hoewel hij redelijk nuchter over de zaak praat, neemt hij het wel degelijk serieus. "Ik lees wat ze me allemaal toewensen, dan lees je: 'Boontje komt om zijn loontje. Je voelt het nog wel.' Dat soort dingen". Een afspraak met de politie is al gemaakt, volgende week kan Tijs langskomen. "Ik wil er melding van maken dat dit speelt, mocht er in de toekomst iets gebeuren dan weten ze wat er aan de hand is."

De grootste storm aan berichten lijkt gelukkig voorbij. "Alles wat nu nog binnenkomt delete ik meteen", aldus Tijs. "Maar ik wil het rechtzetten. Wat deze jongen heeft gedaan is niet juist, maar ik ben het niet."