Leven paardenhoudster Oijen op zijn kop na politie-inval: 'Het was net een film'

Ze staat nog te trillen op haar benen. De paardenhoudster van de boerderij waar een overweldigende politiemacht woensdag binnenviel voor onderzoek. Waarvoor ze kwamen, dat wilden ze niet zeggen. Maar het was in het kader van operatie Alfa, zoals het onderzoek heet naar de activiteiten van topcrimineel Martien R. uit Oss.

De vrouw, die samen met haar man een paardenhouderij met stallen heeft, zat woensdagmorgen om kwart voor negen op de wc toen ze stemmen hoorde. "Ik liep naar buiten en het stond vol met politie. Er was ook een officier van justitie bij. Ze zeiden dat ze onderzoek kwamen doen en dat ik geen verdachte was. Waar ze naar op zoek waren, wilden ze in het belang van het onderzoek niet zeggen."

Net als in de film

"Het was net een film", zegt de vrouw. Een huiszoekingsbevel heeft ze helemaal niet gezien. "Ik ben te goed van vertrouwen denk ik". Tijdens het onderzoek mocht ze niet op het erf of bij de stallen komen. Wel mocht ze, als ze dat had gewild, weg gaan. Maar ze wilde dicht bij haar paarden blijven.

"Mijn leven staat helemaal op zijn kop. Ik moet dit een plaatsje geven", zegt de paardenhoudster terwijl ze vol schiet. "Sorry, het is mij even allemaal te veel". Waarom ze juist op haar boerderij kwamen zoeken, weet ze niet. Wel zegt ze dat de paardenwereld vaak in verband wordt gebracht met drugshandel. Zelf moet zij juist helemaal niets van dat spul hebben: "Het verwoest mensenlevens."

Uitgekamd

De stallen en een andere ruimte achter de boerderij werden helemaal uitgekamd. "Je kan niet bedenken wat ze niet aangeraakt hebben", zegt de vrouw. In de stal is al het hooi naar buiten gebracht. Ook is er met stokken in zand geprikt, vermoedelijk op zoek naar ondergrondse opslag plaatsen.

De vrouw maakte zich vooral grote zorgen over haar paarden. Die zijn, daags na het onderzoek, nog helemaal van slag door alle stress. "Sommige kon ik vandaag amper aanraken, dat is anders nooit". Dat er niets is gevonden door de politie, had zij wel verwacht. "Wij doen alles volgens de regels en netjes, maar wij zien ook niet alles. Iedereen kan ongemerkt het erf oplopen."

Geen excuses

Na een dag waar geen einde aan leek te komen, werd de zoektocht afgeblazen. Excuses kwamen er niet. Wat blijft is de schrik. "Het is hier altijd heerlijk wonen, maar dat krijgt nu toch wel even een andere lading. Het zal tijd nodig hebben om dit te verwerken."