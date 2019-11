Eindhovense serieverkrachter sloeg jaren geleden al toe bij 16-jarig meisje

M. was destijds 17 jaar. Hij ontmoette het meisje op het Stratumseind in Eindhoven. Later, toen ze bij de Karpendonkse Plas waren beland, zou hij haar tot seks hebben gedwongen.

15-jarig meisje verkracht

Op 5 augustus werd de 25-jarige man van zijn bed gelicht, nadat hij een dag eerder een 15-jarig meisje in de bossen tussen Valkenswaard en Waalre zou hebben verkracht. Het slachtoffer werd rond halfzeven bedreigd en geslagen in een steegje in het centrum van Valkenswaard. Hij zou haar hebben gedwongen achterop zijn scooter te gaan zitten en zich aan haar hebben vergrepen in een bosperceel aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Het meisje raakte onder meer gewond in haar gezicht.

Met geweld de bosjes ingetrokken

Enkele dagen daarvoor zou hij een ander slachtoffer hebben gemaakt, een 23-jarige toeriste uit Frankrijk. De vrouw liep op de Hertogstraat in Eindhoven naar haar hotel toen ze door een man werd aangesproken. Hij reed op een scooter en bood haar aan haar naar het hotel te brengen, maar bij het Tongelreeppad trok hij de vrouw met geweld de bosjes in. Daar zou hij haar hebben verkracht. De vrouw liep meerdere kneuzingen op over haar hele lichaam.

Jonathan M. filmde zijn daden, zo bleek woensdag tijdens een tussentijdse zitting. De Eindhovenaar zal opnieuw wordt onderzocht door een psychiater en psycholoog, waarna mogelijk een advies voor tbs volgt.