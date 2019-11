Supportersclub RFU Den Bosch distantieert zich van racisme: ‘Voor ons is iedereen gelijk!’

"Enkelen individuelen hebben zich vanaf onze tribune helaas racistisch uitgelaten over Moreira, waar ook wij onze excuses voor moeten aanbieden. (...) Dit kan en mag nooit meer gebeuren. Laten we met zijn allen aan dit maatschappelijke probleem werken, aangezien dit iets is wat wekelijks op vele voetbalvelden door heel Nederland gebeurt."

RFU Den Bosch schrijft vervolgens: "Wij keuren alle vormen van racisme af. Iets wat ook te zien is door de vele verschillende nationaliteiten op de M-side. De tribune waar de fanatieke maar ook doorsnee afspiegeling van onze mooie Bossche stad staat. De stad waar vele culturen zij aan zij leven. Iets waar wij als Brabantse Bourgondiërs trots op zijn!"

'Geen Hitlergroet'

De supportersclub wil nog iets van het hart over de zogenaamde 'Hitlergroet' van een supporter: "Ondanks de fouten van onze tribune, worden er ook bijzonder gevaarlijke dingen op (sociale) media gedaan.

LEES OOK: Supporter FC Den Bosch bracht geen Hitlergroet, concludeert Openbaar Ministerie na onderzoek

"Een jonge gast staat met zijn handen over elkaar en maakt een wegwerpgebaar richting het veld. Om vervolgens in een verkeerd daglicht te worden geplaatst door een bewegend beeld stil te zetten, op een voor hem desastreus moment. Door deze foto wordt hij door een kudde mensen (o.a. politici en BN'ers) publiekelijk vervolgd, met de dood bedreigd en durft hij niet meer veilig over straat! Is dat dan Nederland, is dat onze standaard? Normaliter zou een rectificatie hiervan niet meer dan normaal zijn."

Het Openbaar Ministerie concludeerde donderdag na onderzoek dat de jongen inderdaad geen Hitlergroet bracht.