Verbreding van de A58 is 'de lastigste puzzel' voor Rijkswaterstaat op dit moment

Het kabinet kondigde vorige week aan dat de verlaging van de maximumsnelheid genoeg stikstofruimte oplevert om een aantal grote projecten uit te voeren. Op het lijstje stonden naast 75.000 nieuwe huizen, ook de verbreding van de zo vaak door files geplaagde A58 tussen Eindhoven en Tilburg én ten zuiden van Breda.

In een brief aan de Tweede Kamer meldde minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) donderdag dat de stikstofcrisis verantwoordelijk is voor de vertraging van een groot aantal projecten. Daarbij dook ook de verbreding van de A58 weer op. Voor de verbreding tussen Eindhoven en Tilburg staat een vertraging van één tot drie jaar genoteerd. Bij het traject ten zuiden van Breda rekent de minister op een vertraging van drie tot vijf jaar. Dat is een stevige domper na de brief van het kabinet vorige week.

Provincie teleurgesteld

Gedeputeerde Christophe van der Maat (Mobiliteit) is teleurgesteld: “De vertraging is enorm vervelend. De files worden namelijk niet minder. Maar het belangrijkste is dat de projecten doorgaan, beter laat dan nooit."

In Nederland zweeft meer stikstof in de lucht dan goed is voor veel natuurgebieden. Vergunningen voor projecten worden pas afgegeven als duidelijk is dat de totale hoeveelheid stikstof binnen de normen blijft. De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur is een van de eerste grote maatregelen om de totale hoeveelheid stikstof te verminderen.

Natuur heeft al zwaar te lijden

Volgens Rijkswaterstaat levert die maatregel veel ruimte op, maar niet genoeg om met de verbreding van de A58 ten zuiden van Breda te kunnen beginnen. De snelweg voert daar tussen een aantal natuurgebieden door die al zwaar te lijden hebben van de stikstof. Het oplossen van de puzzel vergt extra tijd. De situatie tussen Eindhoven en Tilburg is minder ingewikkeld maar heeft ook meer tijd nodig.

In december komt het kabinet met meer maatregelen in het kader van de stikstofcrisis.