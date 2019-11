Drugssmokkel Oosterhout: gedraai rond container vol cocaïne in loods met camera's

Vrijdag begon de rechtszaak rond de megazaak voor de rechtbank in Rotterdam. Daar werd duidelijk dat het allemaal begon met een Rotterdamse ondernemer die bananen uit Colombia importeerde.

Zakenman Faysal (32) haalde wekelijks bananen uit Colombia naar Antwerpen. "Ik kende Van Wanrooy Transport al en had een goede relatie." Dat transportbedrijf was van hoofdverdachte Paul.

Verstopt

Half augustus 2018 mailde hij Paul dat er twintig pallets met bananen onderweg waren: veertien pallets moesten naar een klant in Barendrecht en zes pallets naar transportbedrijf Van Wanrooy in Oosterhout.

Maar toen de douane in Antwerpen de lading checkte, vonden ze tussen het fruit 3500 kilo cocaïne. Verdeeld over zes pallets. Alles ging er uit. Ze lieten één kilo zitten voor het bewijs. De container werd stiekem gevolgd.

Chauffeur zonder contract

Maandag 27 augustus. De zeecontainer werd opgehaald in de haven door Luc (65). De van oorsprong Belgische trucker had jarenlang voor het Oosterhoutse transportbedrijf gewerkt en was officieel weg. Maar hij zou weer terug komen, vertelde directeur Paul.

Luc zou 450 euro voor de vracht krijgen. Alleen een arbeidscontract ontbrak nog. "Dat valt wél op", zei de verbaasde rechtbankvoorzitter. Paul vond dat helemaal niet verdacht.

Wat ook opviel was dat de directeur kort voor het coketransport een ontmoeting had met Luc. Ook Paul zijn secretaresse en rechterhand Christel (34) was daar bij. "Dat was een privé-aangelegenheid", zei ze.

Steeds berichtjes

Nog verdachter was het intensieve telefonisch contact op de dag van het transport tussen Luc en Christel: maar liefst dertig keer belden en appten ze. Toen Luc onderweg was vanuit Antwerpen met de miljoenenlading, stuurde Christel hem een vreemd berichtje. "Ze rijden achter jou aan, dus niemand ophalen." Wat dat te betekenen had wilde Christel niet vertellen. Later kwam ze ineens toch met een verhaal.

Op de weg naar Oosterhout zag de politie dat mensen in een Touareg en een Passat het transport volgden. Er was luchtsteun van een politiehelikopter die alles filmde. In de rechtszaal werden die luchtbeelden getoond.

Gek rondje

Agenten zagen Luc met zijn truck een rotonde nóg een keer pakken. Een bekende tactiek volgens de politie om achtervolgers te ontmaskeren. Beide auto's verdwenen uit beeld.

Toen Luc arriveerde bij de loods aan de Koopvaardijweg, kwam hij volledig in beeld van alle bewakingscamera's. Daarop is te zien dat Christel al snel aan komt rennen.

Afgeluisterd

Op verborgen microfoons konden rechercheurs meeluisteren. Luc zei tegen Christel: "Ik weet niet waar jij mee bezig bent." Christel antwoordde: "Ik kan er niets aan doen." Vervolgens vertelde Luc dat er twee auto's achter hem reden en over dat extra rondje.

Op de camerabeelden is ook te zien dat directeur Paul aan komt rijden op een scootertje. De rechtbankvoorzitter reageerde verbaasd. "Als directeur hou je je toch niet bezig met een lading bananen?" De directeur zei dat dat wel vaker gebeurde. Toch bleef de rechter verbaasd: "Maar u zit er bovenop." Volgens Paul was dat 'gewoon interesse'.

Wie zijn 'ze'?

Raadselachtig blijft ook een gesprek dat volgde in de loods. Op de opnames is te horen dat Luc vraagt of 'ze' komen. Christel zegt dan: "nee, want ze komen niet." De rechter vroeg wie die 'ze' dan waren. Een helder antwoord bleef uit. "Ik weet niet wie ze zijn", vertelde Christel steeds opnieuw tegen de rechtbank die bleef doorvragen. 'Het is toch 'The Million-Dollar-Question', zei de rechtbankvoorzitter.

Op de beelden is ook te zien dat Paul zelf pallets overlaadt in een andere vrachtwagen die er naast staat. De directeur zegt tegen een collega: "goed tellen, snapte!" Op de beelden is te zien dat hij verder de container in gaat en voelt aan de dozen. Christel is daarna ook zichtbaar. "Vanwaar die belangstelling?", vroeg de rechter opnieuw. "Ik sta daar gewoon", aldus Christel.

Vol op camerabeelden: stom!

De rechtbankvoorzitter viel bijna van zijn stoel van verbazing. "Ik heb veel drugszaken gezien maar ik heb nog nooit het lossen van lading zo goed gezien. Als u coke aan het uitpakken bent geweest, dan bent u wel goed stom, want het staat op camera!'

Dan lijkt het op de beelden dat directeur Paul merkt dat er iets aan de hand is: dat er geen coke is. Ineens loopt hij weg. Werknemers merken dat hij in paniek lijkt. "Hij deed zo raar.".

Het is dan iets na drie uur en en zwaarbewapende agenten duwen Christel tegen de grond. Bij die arrestatie wist de telefoon van Christel alle gegevens. Of ze dat zelf doet is onduidelijk. De drie mannen worden ook gearresteerd.

Nog meer cocaïne

De politie stuitte al gauw op een andere smokkelzaak, in december 2017. Een lading van bijna 7000 kilo coke, ook in Antwerpen. Over die zaak is nog weinig bekend. Daar wordt komende week bij het proces meer over gezegd. Paul en Christel worden hier ook mee in verband gebracht. De andere twee niet.

Na de arrestaties verschenen spectaculaire verhalen in de media over een drugskartel, maar daarover is tot op heden niks gezegd.

500 miljoen euro

De straatwaarde van beide partijen had kunnen oplopen tot een half miljard euro. Alle verdachten waren bij hun proces vrijdag. Ze zaten vooraan op een rijtje, met achter ze hun advocaten.

Paul is de enige die nog in voorarrest zit. Hij heeft zijn transportfirma niet meer, die is overgenomen door een ander bedrijf, dat een nieuwe start heeft gemaakt.

Na strafeisen en pleidooien wordt het vonnis in deze zaak verwacht vóór de kerst.

