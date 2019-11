Aziatische tijgermug voorlopig verdwenen uit Neerkant

De bestrijding van de Aziatische tijgermug - die in juli, augustus en begin september opdook in Neerkant - is afgerond. Dat laat de gemeente Deurne, waar Neerkant onder valt, weten.

De Aziatische tijgermug komt hier oorspronkelijk niet vandaan. Daarom werd de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingeschakeld om het insect te bestrijden.

Niet meteen dodelijk, wel risicovol

De Aziatische tijgermug is in staat een groot scala aan ziektes over te dragen, wel twintig virale infectieziektes. Onder meer zikakoorts, knokkelkoorts - ook wel dengue genoemd - en chikungunya kunnen via deze mug worden verspreid.

Een beet is niet meteen dodelijk, maar wel erg risicovol voor bepaalde groepen, zoals ouderen.

Muggenseizoen voorbij

Na de drie vondsten in juli, augustus en begin september zijn er geen Aziatische tijgermuggen meer aangetroffen in dit gebied. "Het muggenseizoen is nu voorbij en daarmee kon ook de bestrijding worden afgerond", legt een gemeentewoordvoerder uit.

In het voorjaar van 2020 bekijkt de NVWA de situatie opnieuw en vindt er nog een nabehandeling plaats. De bewoners worden hierover geïnformeerd.

