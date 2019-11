Syriëganger Fatima H. (24) uit Tilburg langer in voorarrest

Fatima H. zat jarenlang in IS-gebied, de vrouw op de foto is niet Fatima H. (foto: Flickr).

De 24-jarige terugkeerster uit het strijdgebied van IS meldde zich eind oktober bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Ze werd vervolgens door Turkije het land uitgezet en dinsdagavond op luchthaven Schiphol aangehouden.

IS-bruid?

Fatima H. zat zo’n vijf jaar lang in Syrië. Dat is bekend omdat de moeder (53) van Fatima in 2014 geld zou hebben overgemaakt naar haar dochter in Syrië. Daarvoor stond de moeder onlangs voor de rechter. Ook het nichtje van Fatima moest zich verantwoorden. Zij had eveneens geld overgemaakt naar Fatima.

LEES OOK: Fatima H: een jonge vrouw die naar Syrië reisde en daar kinderen kreeg met een Belgische jihadist

De exacte reden waarom Fatima – waarschijnlijk als IS-bruid - afreisde naar Syrië, is niet duidelijk. Er is niets bekend over haar jeugd of over haar eventuele radicalisering. Ze kreeg in Syrië twee kinderen die inmiddels 3 en 4 jaar oud zijn.