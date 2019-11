Tekst 'Samen tegen racisme' op shirts FC Den Bosch, sponsor staat plek af

FC Den Bosch gaat de wedstrijdtenues aanpassen. Subhoofdsponsor Schouten Nelissen heeft zijn plaats op het shirt beschikbaar gesteld voor de tekst 'Samen tegen racisme'. Ook op de achterzijde van het tenue komt deze tekst te staan. Dat staat in een open brief van de voetbalclub die vrijdag werd gepubliceerd op de website.

De spelers van FC Den Bosch zullen vrijdagavond in Almere het veld betreden in de speciale t-shirts.

Aanleiding is de ophef die ontstond, nadat zondagmiddag in Den Bosch racistische uitingen van de tribunes waren geuit in de richting van Excelsior-Speler Ahmad Mendes Moreira.

'De dambreuk die volgde na zondag was overweldigend', is in het statement te lezen. 'Het water heeft ons letterlijk overspoeld. FC Den Bosch lijkt sindsdien op een vergaarbak van alles wat mensen verfoeien. Haat tegen racisme wordt met haat bestreden'.

'Het spijt ons'

'Vanaf deze plaats spreken we onze waardering uit richting al die goedwillende FC-supporters en sponsors. De overgrote meerderheid die het in het kielzog van een verziekende minderheid tot over de landsgrenzen moest ontgelden. Het spijt ons', schrijft de Bossche club verder.

