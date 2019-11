Trein van Tilburg naar Breda mogelijk beschoten: 'Je ziet kleine gaatjes in de ramen'

De trein van Tilburg naar Breda is vrijdagavond mogelijk beschoten. Vijf buitenruiten zijn gesneuveld. De trein is in Breda stilgezet. Alle passagiers moesten de trein verlaten. De politie doet onderzoek.

Niemand is gewond geraakt omdat de binnenruiten niet kapot zijn gegaan. De trein en de omgeving zijn afgezet met een lint. Volgens aanwezigen zouden er ook gaten in de locomotief en in een wagon zitten. Agenten zijn aanwezig en hebben in één van de coupé's onderzoek gedaan. De andere treinstellen wil de politie niet betreden, om geen sporen te vernietigen. Zaterdag doet de technische recherche onderzoek.

De ramen van de trein worden afgeplakt zodat de trein weg kan rijden.



Volgens de politie was de trein onderweg naar Rotterdam. Treinpassagiers zeggen dat ze ongeveer vijf minuten voordat de trein in Breda aankwam, klappen hoorden toen de trein een spoorwegovergang passeerde.

Reactie passagier

Niels Wenstedt uit Dordrecht zat in het treinstel dat werd beschoten. Hij stapte in op station Tilburg. ''Opeens stonden we in Breda stil. Ik heb niet gemerkt dat we werden beschoten.'' Eigenlijk niemand in de rijdende trein had het door. ''Toen we stilstonden kwam de machinist in onze coupé en hij riep om dat we mogelijk waren geraakt door een kogel. Iedereen moest de trein uit omdat de ramen nog konden barsten.'' Volgens Niels verliep het allemaal zonder paniek.

''Buiten sprak ik een passagier die aan het raam zat. Hij vertelde mij dat vijf minuten voor Breda het raam opeens begon te scheuren." Vanuit het treinstel leek de schade veroorzaakt door een steen. ''Maar vanaf het perron zie je duidelijk kleine gaatjes in de ramen. Ook in het metaal van de trein zitten gaten. Het is duidelijk iets van een kogel."

Reactie NS-directeur

De daders moeten fors bestraft worden, zo twittert Roger van Boxtel, directeur van de NS. "Trein beschoten tussen Tilburg en Breda. Gelukkig geen slachtoffers, maar zijn we in Nederland mentaal aan het ontsporen? Mensen die conducteurs of hulpverleners neerslaan, mensen die treinen beschieten... Daders opsporen en fors straffen: dit moet stoppen", zo schrijft hij.

De passagiers die in de getroffen trein zaten, zijn overgestapt in een andere trein en naar hun eindbestemming gebracht.