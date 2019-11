Twee treinen beschoten vlakbij Breda, geen gewonden

Twee treinen zijn vrijdagavond vlakbij Breda beschoten. De ene trein staat in Eindhoven stil. Eén buitenruit hiervan is gesneuveld. De andere trein staat in Breda stil, daarvan zijn vijf buitenruiten kapot.

UPDATE 22.45 uur: er zijn twee jongens van 15 jaar oud aangehouden voor het beschieten van de trein.

De passagiers moesten op beide stations de trein verlaten. Niemand is gewond geraakt omdat de binnenruiten niet kapot zijn gegaan. Beide treinen en de omgeving zijn afgezet met een lint.

Luchtdrukgeweer

Volgens aanwezigen zouden in de trein die in Breda staat, ook gaten in de locomotief en in een wagon zitten. Agenten zijn hier aanwezig en hebben in één van de coupé's onderzoek gedaan. De andere rijtuigen wil de politie niet betreden, om geen sporen te vernietigen. Zaterdag doet de technische recherche onderzoek.

"We weten nog niet precies wat er gebeurd is, maar we gaan van een schietpartij uit. Het zou ook om een luchtdrukgeweer kunnen gaan. De treinen gaan beiden naar een veilige plek en morgen hopen we meer te weten te komen", zegt de politie. De kapotte ramen van de treinen worden afgeplakt zodat de trein weg kan rijden.

Volgens de politie was de trein die in Breda staat onderweg naar Rotterdam. Treinpassagiers zeggen dat ze ongeveer vijf minuten voordat de trein in Breda aankwam, klappen hoorden toen de trein een spoorwegovergang passeerde.

De andere trein was onderweg van Breda naar Eindhoven. Vermoedelijk zijn beide treinen op dezelfde plek beschoten, maar volgens de politie werd de trein pas in Eindhoven stilgezet omdat toen pas duidelijk werd dat er iets gebeurd was.

Agenten zijn naar de spoorwegovergang in de buurt gegaan, maar de daders waren vertrokken. De politie hoopt dat omwonenden iets gezien hebben. Ook de omgeving is onderzocht. "Het onderzoek is lastig door de uitgestrektheid van het zoekgebied."

Reactie NS-directeur

De daders moeten fors bestraft worden, zo twittert Roger van Boxtel, directeur van de NS. "Trein beschoten tussen Tilburg en Breda. Gelukkig geen slachtoffers, maar zijn we in Nederland mentaal aan het ontsporen? Mensen die conducteurs of hulpverleners neerslaan, mensen die treinen beschieten... Daders opsporen en fors straffen: dit moet stoppen", zo schrijft hij.



De passagiers die in de getroffen treinen zaten, zijn overgestapt in een andere trein en naar hun eindbestemming gebracht. ''Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen'', aldus een boze woordvoerder. ''Reizigers en personeel moeten veilig in de trein kunnen reizen. Of de trein nou beschoten of bekogeld is, het is onacceptabel. De dader of daders moeten opgespoord worden.'' De NS meldt verder dat er ondanks de beschietingen het treinverkeer niet is stilgelegd en dat er geen vertragingen zijn.