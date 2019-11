Tienduizenden euro's schade aan beschoten treinen, NS gaat kosten verhalen

De NS gaat kijken of ze de schade kan verhalen. "We voegen ons in de klacht die het Openbaar Ministerie waarschijnlijk zal indienen naar de verdachten", zegt de directeur. "Dan hopen we dat we daar ook iets van materiële schade terug kunnen halen."

En die schade is volgens Van Boxtel flink. "Er wordt nu onderzoek naar gedaan. Maar dat gaat al snel in de tienduizenden euro's lopen. Er zijn meerdere ramen gesneuveld en in het wandwerk van de trein zitten kogelgaten. Maar we hebben ook treinen niet kunnen inzetten dus de schade is eigenlijk nog veel groter."

'Verdachten moeten maand bij ons komen werken'

Verder wil de NS graag dat de twee daders een maand bij de NS komen werken. "Zo kunnen ze zich realiseren wat ze hebben aangericht", zei Van Boxtel eerder op de dag. Volgens de topman is een grens is overschreden. “Ik vraag me af of we collectief gek zijn geworden. Er worden ook vaker stenen gegooid, personeel wordt bedreigd. We hebben net nog een incident gehad met een collega die in haar nek geslagen is. Je moet veilig met de trein kunnen reizen.”

Vrijdagavond beschoten twee 15-jarige jongens uit Dorst en Breda twee treinen. Bij de ene trein sneuvelden vijf ramen, bij de andere één. De twee minderjarige jongens konden dankzij een tip van een oplettende getuige worden opgepakt.

