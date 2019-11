Jongens die verdacht worden van beschieten treinen bij Breda, mogen naar huis

De twee jongens die verdacht worden van het beschieten van twee treinen in de buurt van Breda op vrijdagavond, mogen naar huis.

Ze werden vrijdagavond opgepakt en hebben één nacht in de cel doorgebracht. "Beide jongens hoeven vannacht niet meer op het bureau te slapen", meldt de politie. De jongens komen uit Breda en Dorst.

De officier van justitie maakt zaterdagavond bekend of hij de 15-jarige verdachten gaat vervolgen.

De twee jongens hadden toen ze opgepakt werden naast een balletjespistool, dat op luchtdruk werkt, ook een gasdrukpistool bij zich. Eén van de wapens vuurde stalen balletjes, waarmee vijf ruiten aan diggelen werd geschoten. Mogelijk komen de wapens uit het buitenland.

In de buurt van Dorst beschoten de verdachten volgens de politie passerende treinen. Bij de ene trein sneuvelden vijf buitenramen, bij de andere trein één raam. Ook zitten er gaten in de wagons. Volgens NS-topman Roger van Boxtel loopt de schade in de tienduizenden euro's. Hij pleit voor harde straffen.

Bij kinderen boven de 14 jaar kunnen zowel de ouders als het kind aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Ouders zouden de dans nog kunnen ontspringen als ze aan kunnen tonen dat ze de schietpartij niet konden voorkomen. Aan de andere kant kunnen jongeren vaak geen grote bedragen betalen waardoor ouders alsnog op kunnen draaien voor de schade. Bij schuld betalen ook verzekeringen meestal niet uit.

De treinen bleven in Breda en Eindhoven op het perron staan en konden niet meer verder.

LEES OOK: Jongens (15) opgepakt voor beschieten van treinen met balletjespistolen

LEES OOK: Balletjespistolen van jongens die treinen beschoten komen mogelijk uit buitenland

LEES OOK: Tienduizenden euro's schade aan beschoten treinen, NS gaat kosten verhalen