Dakar Rally in Saoedi-Arabië groot onbekend avontuur: 'Niemand weet precies hoe het eruitziet'

Deze week is de route van de rally bekendgemaakt. "De route is compleet veranderd ten opzichte van de eerste ideeën", vertelt Henk Verhoeven van evenementenbureau PinkOrange uit Eindhoven. Vanaf de start in Jeddah gaat de route de hoogte in, naar het noorden. Daarna trekt de Dakar-karavan via de rustdag in Riyad naar het midden en oosten van het land.

Samen met GPT Rally uit Son organiseert PinkOrange een reis naar de Dakar Rally. "De Brabanders organiseren het weer, er moet toch iemand de kar trekken."

Alcohol is verboden

"Het is vrij spannend", zegt Roel Engel van GPT Rally. "Ik denk dat het voor iedereen nieuw is. Het is een compleet ander land. Voor de rally is het een fantastisch land, maar voor het feest en entertainment is het wat minder, want er zijn geen bars en alcohol is verboden. Pas sinds een maand of anderhalf is de grens open voor toeristen. Dus voor iedereen is het een nieuw land."

Ook voor de coureurs is het afwachten. "Het mooie is dat niemand weet wat 'ie ervan moet verwachten", zegt Michiel Becx uit Vessem. Buggyrijder Kees Koolen komt voor zijn werk regelmatig in het Midden-Oosten, maar is nog nooit in Saoedi-Arabië geweest. "Ik denk dat we best veel verrassingen krijgen die we niet verwachten. Iedereen verwacht dat Saoedi-Arabië één grote zandwoestijn is. Maar er zijn veel rotsen. Niemand weet echt precies hoe het eruitziet. We laten ons verrassen."

'Moeten ze een kans geven'

Ook motorcoureur Edwin Straver, die in Saoedi-Arabië zijn titel als winnaar van het kistklassement hoopt te verdedigen, weet nog niet wat hij moet verwachten. "Het staat natuurlijk ter discussie in verband met de mensenrechten. Maar ze geven aan te willen hervormen en mee te willen doen met de rest van de wereld. Dan moeten we ze ook een kans geven. Ik denk dat het land op zich qua grootte, qua gebied en qua natuur uitgesproken prachtig is voor de Dakar."

Op één ding bereidt Straver, die de rally rijdt zonder ondersteuning, zich specifiek voor. Net als veel andere Dakar-deelnemers slaapt hij in een tentje. In sommige hoger gelegen delen van Saoedi-Arabië kan het in januari 's nachts flink afkoelen, tot richting het vriespunt. "We hebben dit jaar voor het eerst een slaapzak en een extra deken gekregen van de organisatie."

'Je zit in een Dakar-bubbel'

Wat vermoedelijk anders gaat zijn, is de ontvangst door de inwoners. "Ik denk dat de mensen iets minder enthousiast zijn dan in Peru of Bolivia", zegt vrachtwagencoureur Janus van Kasteren uit Veldhoven. In Saoedi-Arabië hebben ze een iets andere mentaliteit. Maar je zit tijdens de rally echt in een Dakar-wereld. Je ziet wel iets van het land, maar je zit wel in zo'n Dakar-bubbel dus je krijgt er niet heel veel van mee."

Dit is de route van de Dakar Rally 2020:

Tien Brabantse coureurs

Tien Brabantse coureurs staan op 5 januari aan de start in Jeddah: Paul Spierings, Edwin Straver, Wesley Pittens, Olaf Harmsen, Erik van Loon, Kees Koolen, Janus van Kasteren, Vick Versteijnen, Jan van de Laar en Michiel Becx. Daarnaast is er nog een hele rits aan Brabantse navigatoren, monteurs en andere teamleaden.

Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar.