Hoe komen tieners aan een balletjespistool of gasdrukwapen en wat zijn de regels?

De twee jongens van 15 uit Breda en Dorst die vrijdagavond werden opgepakt omdat ze verdacht worden van het beschieten van twee treinen, hadden een balletjespistool en een gasdrukpistool met stalen kogels op zak. Vuurwapens die vallen in de categorie van nep- of speelgoedwapens. Hoe zijn de jongens aan die wapens gekomen? En wat zijn eigenlijk de regels in Nederland als het gaat om dit soort wapens? We beantwoorden vier vragen over dergelijke wapens.

Mag je in Nederland een balletjespistool hebben?

Een balletjespistool (oftewel airsoftwapen) mag je in Nederland niet hebben wanneer je jonger bent dan 18 jaar. Maar ook wanneer je boven de achttien bent mag je volgens de politie alleen een airsoftwapen hebben wanneer je aan airsoftsport doet. Je moet dan wel lid zijn van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV). En dan nog mag je een airsoftwapen niet laten zien en gebruiken op de openbare weg.

Hoe zijn deze tieners aan de wapens gekomen?

De politie is nog bezig met het onderzoek naar waar de pistolen van de tieners precies vandaan komen. In Nederland mogen airsoftwapens, nepwapens die op luchtdruk werken, wel worden verkocht, maar alleen als ze zo gemaakt zijn dat ze alleen zachte balletjes kunnen verschieten.

De kans is daarom volgens een woordvoerder van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) groot dat de wapens die de jongens gebruikten uit Duitsland komen. “Pistolen met stalen munitie, ook wel Frei Waffen genoemd, zijn daar gewoon verkrijgbaar”, legt hij uit. Ook online is het eenvoudig dergelijke wapens aan te schaffen.

Zijn alle nepvuurwapens in Nederland verboden?

Nepvuurwapens die lijken op echte vuurwapens zijn verboden. De wapenwet verbiedt deze nepvuurwapens omdat ze dreigend kunnen overkomen. Speelgoedwapens die voorzien zijn van een CE-markering (op de verpakking en op het item zelf) zijn wel toegestaan. Het is echter verboden deze wapens op straat of in openbare gebouwen op zak te hebben. Dit omdat ze dreigend overkomen en kunnen worden aangezien voor echte wapens. Het lijkt onschuldig speelgoed, maar richt je het op een agent dan zal hij op je schieten uit zelfverdediging, zegt de politie.

Welke straf hangt je boven het hoofd wanneer je met een nepvuurwapen rondloopt?

Wanneer je met een nepvuurwapen rondloopt dat geschikt is om iemand mee te bedreigen, dan is dat een misdrijf. Je kunt er een maandenlange gevangenisstraf voor krijgen of een geldboete die kan oplopen tot meer dan twintigduizend euro. Wanneer je met een goedgekeurd speelgoedwapen voor een dreigende situatie zorgt, dan is dat ook een overtreding. De straf die hierop staat is ook hoog, de boete loopt in de duizenden euro’s.

