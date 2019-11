Studenten sturen nieuwe Tikkie-bom naar Rutte: 'We worden aan het lijntje gehouden'

“We worden aan het lijntje gehouden”, zegt de student Communicatie International Event, Music en Entertainment (IEMES) aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. “De politiek kwam de vorige keer niet echt met een reactie, maar op een gegeven moment moeten ze wel.”

De actie loopt volgens hem hard. “Veel studenten sturen mij of via de Facebookpagina een screenshot of laten weten dat ze iets hebben gestuurd”, zegt hij. De 20-jarige student verwacht dat ‘zeker rond de tweeduizend’ mensen of meer meedoen. Hoeveel Tikkies er uiteindelijk écht worden verstuurd, is lastig te achterhalen.

Studenten bombardeerden de premier begin deze maand ook al met Tikkie-verzoeken. Ze vragen geld via de app voor hun studieschuld. De appjes gaan trouwens niet rechtstreeks naar Rutte, want zijn persoonlijke nummer hebben de studenten niet. De Tikkies worden naar de algemene WhatsApp-nummers van VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en de Rijksoverheid verstuurd.

Videoboodschap

Youri en de studenten kregen de vorige keer een videoboodschap van de premier terug. Daarin legt Rutte kort uit waarom er voor het leenstelsel is gekozen en wat volgens hem de voordelen zijn. Bekijk de video hieronder:

Toch zijn niet alleen studenten ontevreden over het sociaal leenstelsel, dat in 2015 werd ingevoerd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ervan af. In het huidige regeerakkoord is alleen afgesproken om het zo te laten. Een volgend kabinet kan er wel korte metten mee maken, waardoor de basisbeurs (deels) zou kunnen terugkomen.

De Tilburgse student zegt dat er daarom ook nog meer acties volgen tot aan de verkiezingen in maart 2021. Al te veel kan en wil hij hier nog niet over kwijt. “We hebben al wel ideeën, maar die moeten nog concreet worden gemaakt. Ook willen we dat het verrassende en ludieke acties blijven.”

Basisbeurs en leenstelsel

Via de basisbeurs kregen studenten een vast maandelijks bedrag. Als ze hun diploma binnen tien jaar haalden, werd dat bedrag kwijtgescholden. Ze konden ook een aanvullende beurs aanvragen. Hoeveel je kreeg was afhankelijk van het inkomen van je ouders. Ook kon er naast de beurzen worden bijgeleend.

Tegenwoordig kunnen studenten alleen nog maar lenen. Wel is er nog een aanvullende beurs als je ouders niet veel kunnen bijdragen.