Rico Verhoeven neemt fans mee in zijn voorbereiding op titelgevecht tegen Badr Hari

“Ik vind het gewoon heel leuk om te delen wat ik nu eigenlijk allemaal doe. Dat doe ik ook op social media, maar dan kun je alleen met foto's en korte video's dingetjes laten zien. Nu zie je toch wel het hele verhaal of het hele pakket”, vertelt de wereldkampioen uit Halsteren in het radioprogramma De Zuidtribune van Omroep Brabant.

Verhoeven liet de camera’s overal bij voor de vijfdelige serie. Zijn trainingen en wedstrijden, de voorbereiding op het epische gevecht en thuis, bij zijn gezin. Hij werd een jaar lang gevolgd. “Het is ook echt mijn drukste jaar tot nu toe. Hoe combineren we dat allemaal samen?”, vertelt hij.

'Lig niet wakker van meningen'

Hij ligt naar eigen zeggen niet wakker van de reacties die op de docusoap kunnen volgen. “Iedereen heeft toch wel een mening”, zegt hij. Zo krijgt hij ook kritiek dat hij zoveel dingen naast het kickboksen doet. Bijvoorbeeld de hoofdrol spelen in een grote actiefilm. “Trainen en atleet zijn is wat ik doe. Dat is de basis en vanuit daar zijn alle andere dingen gekomen”, zegt hij daar zelf over. Daarbij, ‘er zitten 24 uur in een dag, die benut ik graag’.

Toch was hij de laatste tijd vooral aan het trainen. Het duel tegen Badr Hari staat gepland op 21 december. Waar hij normaal gesproken iets nog wel eens wat ‘haastig’ afwerkt, nam hij nu uitgebreid de tijd voor de voorbereiding. Hij zat vier maanden lang in trainingskamp. “Ik zit er echt super goed in. Ik ben heel tevreden over hoe de voorbereiding is gelopen en hoe ik er lichamelijk voor sta.”

De wedstrijd tussen de twee gaat meteen om de wereldtitel. Logisch, vindt Verhoeven. “Ik heb mijn titel al meer dan een jaar niet verdedigd”, begint hij. “Als ik dit gevecht zou verliezen en dan alsnog wereldkampioen zou worden, dan ben ik toch eigenlijk niet de echte wereldkampioen?”

RICO wordt maandag om halftien uitgezonden op SBS6. Luister hieronder het gesprek met Rico Verhoeven terug in radioprogramma De Zuidtribune van Omroep Brabant: