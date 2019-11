Vijftigduizend euro of een auto, heb jij nog een winnend oudejaarslot in de la liggen?

RIJSWIJK -

Heb jij vorig jaar een lot gekocht voor de oudejaarstrekking van de Staatloterij in Breda, Vught of Zevenbergen? Dan is de Staatloterij misschien wel op zoek naar jou. Zes winnaars van forse prijzen in de oudejaarstrekking hebben zich namelijk nog niet gemeld, zo weet RTL Nieuws. En de winnende loten zijn onder meer gekocht in deze plaatsen De loterij zet alles op alles om de winnaars te achterhalen.