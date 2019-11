Boeren met tractoren verzamelen zich bij snelwegen, dit keer ernaast en niet erop

EINDHOVEN -

Boeren met tractoren hebben zich verzameld bij afrit Veghel van de A50. Ook onder meer bij afrit Oirschot van de A58 zijn zo'n vijftien trekkers gesignaleerd. Wie tussen halfeen en twee uur elders in onze provincie de snelweg op- of afdraait, maakt ook grote kans om daar boeren te zien. Maandag 25 november 2019 gaat de boeken in als opnieuw een dag dat de boeren van zich laten horen. Als het even kan zonder files te veroorzaken, dus niet op maar naast de snelweg.