Marco Kroon gefrustreerd voor de militaire rechtbank: 'Ik zou nooit een kopstoot geven'

De gemoederen lopen maandagochtend even hoog op voor de militaire rechtbank in Arnhem. "Ik heb geen kopstoot gegeven", zegt een boze Marco Kroon. "Sorry, negen maanden opgekropte frustratie komt er nu even uit", verontschuldigt de militair zich. Voor de militaire rechtbank moet hij zich verantwoorden voor vermeende misdragingen op 3 maart tijdens carnaval in Den Bosch.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Kroon er onder meer van dat hij een agent een kopstoot gaf en dat hij met zijn geslachtsdeel zwaaide. Dat zou zijn gebeurd toen de politie de drager van de Militaire Willems-Orde op de Parade aansprak op wildplassen.

In de rechtszaal blijkt dat Kroon, die in Schijndel woont, zich niet meer precies kan herinneren wat er tijdens carnaval is gebeurd. Hij zegt een hoofdbeweging te hebben gemaakt in de richting van een agent. Maar hij kan zich niet voorstellen een kopstoot te hebben gegeven. Hij geeft aan dat het een reflexbeweging moet zijn geweest, omdat hij steeds meer pijn kreeg door te strakke handboeien op zijn rug.

Kroon kreeg toen hij carnaval vierde in 'Oeteldonk' zeer hoge nood en zocht een plekje op de Parade om te plassen. Toen hij vervolgens door de politie werd gevraagd te stoppen met plassen, lukte dat niet. “Misschien niet handig en slim, maar het kon niet anders”. Hij had geen keus, omdat hij door prostaatklachten moeite heeft zijn plas op te houden.

De militair die werd onderscheiden met de hoogste onderscheiding voor dapperheid die Nederland kent, beschrijft voor de militaire rechtbank hoe moeilijk het is om te plassen in een kikkerpak. Er zat namelijk geen gulp in het pak dat hij droeg voor carnaval.

Na zo'n anderhalf uur wordt de zitting voor tien minuten geschorst. “Ik wil de sfeer niet bederven”, zegt Kroon tegen de rechter. “Maar ik moet heel erg plassen.” Als de zitting wordt hervat, zegt hij: "Ik heb staan wildplassen. De rest is niet gebeurd. Ik zie agenten als vrienden en collega's."

Vervolgens worden in de rechtbank beelden getoond van de vermeende kopstoot. Nadat Kroon met zijn hoofd een beweging maakt naar de agent, neemt de spanning toe. Zo is te zien op de beelden.

Eerder blikte Kroon vol vertrouwen vooruit op de rechtszaak van vandaag. Hij gaf aan zich niet te kunnen voorstellen dat hij zou worden veroordeeld.

