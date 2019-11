Voor half miljard euro aan cocaïne naar Oosterhout gesmokkeld: zware strafeisen

De straatwaarde was meer dan een half miljard euro. De officier van justitie omschreef het zo:

Het jaarinkomen van 15.000 Nederlanders.

3 keer de hoeveelheid coke die jaarlijks in Nederland wordt gebruikt.

Bijna 10 procent van wat er in Europa jaarlijks wordt gebruikt.

Volgens de officier van justitie is cocaïne ‘de motor achter de keiharde georganiseerde misdaad, met al zijn liquidaties’.

Volgens het OM had directeur Paul van W. (56) een sturende rol en heeft hij persoonlijk beide containers binnen gehaald in zijn transportbedrijf in Oosterhout. Zijn secretaresse Christel van B. (34) hielp daarbij.

Tegen twee medeverdachten, fruitimporteur Faysal B. en chauffeur Luc B., werd 9 en 6 jaar geëist.

Haven in Antwerpen

Het eerste transport kwam op 30 december 2017 aan in de haven van Antwerpen. Verstopt tussen de bananen zat ongeveer 6800 kilo cocaïne. Dat werd eruit gehaald en 10 gram werd teruggeplaatst, samen met volgapparatuur. De container bracht de jaarwisseling door op de kade.

Een paar dagen later kwam een chauffeur de container halen. De politie volgde stiekem dat transport. Volgens de vrachtdocumenten was de bestemming een fruitimporteur in Barendrecht maar truck en container maakten vreemd genoeg een ongeplande tussenstop, die niet op papier stond, in Oosterhout. "Vanwege problemen met defecte remmen", zeggen de verdachten. "Een knullig opgezet alibi", zegt het Openbaar Ministerie.

Tussenstop in Oosterhout

De container ging naar de loods van de ondernemer aan de Koopvaardijweg in Oosterhout. Daar zagen agenten Paul en zijn secretaresse Christel rond de container hangen. Niet alles was goed zichtbaar voor het observatieteam. Na de tussenstop ging de container door naar Barendrecht. Christel reed mee.

De politie volgde alles en kon er toen geen vinger achter krijgen. Er werd dan ook niemand opgepakt. Het OM is er nu van overtuigd dat die container ‘door de handen is gegaan’ van directeur en secretaresse. Want een half jaar later gebeurde er iets vergelijkbaars.

Tweede transport

Dat was het tweede transport, eind augustus 2018. Ook dat kwam in Antwerpen binnen en dat ging om 3500 kilo. Opnieuw dezelfde opzet: alles eruit, een beetje blijft achter als bewijs samen met volgapparatuur. De politie volgde chauffeur Luc (65) met de container. Een politiehelikopter filmde alles. De beelden daarvan werden getoond in de rechtszaal. Volgens het OM reden er twee verdachte volgauto’s achteraan die het transport beveiligden. "Van de criminele organisatie", volgens de officier van justitie.

Op papier was de eindbestemming een fruitbedrijf in Bleiswijk maar dat bedrijf had er niks mee te maken. Er zat iemand tussen. Rotterdammer Faysal (32) met zijn fruitbedrijf. Puur een dekmantelfirma, zegt het OM.

Weer een tussenstop in Oosterhout

De container maakte een tussenstop in Oosterhout bij het transportbedrijf van directeur Paul. Op beveiligingsbeelden was te zien dat secretaresse Christel kwam kijken naar het lossen en directeur Paul zelfs hielp bij het overladen. Erg vreemd voor mensen met die functie, vindt het OM. "Ze leveren buitensporige inspanning om een container binnen te halen."

Binnen in de loods stonden andere bananendozen klaar om de dozen met de verborgen coke te vervangen. Intussen registreerden microfoons en camera’s de gesprekken waarin het woord coke of drugs niet valt. Maar volgens het OM zijn die gesprekken verdacht. Toen de verdachten merkten dat er geen drugs meer in de container zaten werden ze gearresteerd.

Uit het politieonderzoek werd duidelijk dat de verdachten pas gekochte telefoontjes gebruikten. Bovendien hadden directeur Paul en zijn secretaresse een gecodeerde PGP-telefoons die vaak bij criminelen in gebruik is. Ze gebruikten die voor het delen van ‘privéberichten in de amoureuze sfeer’ verklaarden ze zelf. Bij de arrestatie van Christel werd alles op de telefoon gewist. Iemand had een speciale knop ingedrukt op het toestel. Wie dat deed is onbekend, volgens het OM was het Christel.

'Kan geen toeval zijn'

Het OM vertelde nog dat het zou kunnen dat de directeur en de secretaresse twee keer op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren: ‘onwetende ontvangers’ waren. Maar als je alle bewijs bekijkt dan is dat niet zo, zei de officier. "Dit past binnen het plaatje van grootschalige drugsimport. We hebben hier te maken met een verdachte die zijn gerenommeerde transportbedrijf gebruikt om de coke van de velden naar de straten van Europa brengt."

Hierna volgen de pleidooien. Uitspraak is nog voor de kerst.

