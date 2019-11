Zwemclub in de problemen door sluiting zwembad, 'Het water staat ons aan de lippen'

Op een doordeweekse avond laat, traint een deel van de leden onder leiding van trainster Jacqueline Heijboer (58) in zwembad Laco in Hoogerheide. Het is een van de vijf zwembaden waar De Krabben naartoe zijn uitgeweken. “We worden heel gastvrij onthaald, maar het is natuurlijk verre van ideaal. Kijk, als trainer zorg je dat je er bent. Maar ouderen in de trimgroep zien het niet zitten om hier naartoe te komen. Dat is heel erg balen.”

Tachtig leden kwijt

Door de sluiting van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom, kampen De Krabben met ledenverlies en snel oplopende kosten. Inmiddels is de vereniging in korte tijd tachtig leden kwijtgeraakt en nog steeds haken mensen af. De leden maken nu gebruik van vijf zwembaden in de regio. Het huren van het extern badwater kost de club gemiddeld 25 procent meer dan wat ze betalen in De Schelp.

De leden trainen nu onder meer in Hoogerheide. (Foto: Erik Peeters)

Het zwembad in Bergen op Zoom moest kort na de heropening op 12 oktober alweer dicht vanwege problemen met de luchttoevoer. In de periode daarvoor was het bad ook lange tijd gesloten, vanwege een grondige renovatie. “We worden wekelijks bijgepraat over allerlei zaken, maar we krijgen niet te horen hoe lang het nog duurt. Dat is heel frustrerend”, zegt voorzitter Ferry van Vegchelen.

Leden zijn ontevreden

“Je merkt dat er nu een kantelmoment is. De eerste paar weken accepteerden de leden de situatie nog, nu ebt het weg. Mensen worden ontevreden omdat we wel genoodzaakt zijn om de contributie door te laten lopen. Voor ons moet het nu snel voorbij zijn, anders gaat het de verkeerde kant op. De rek is eruit. De positieve sfeer is ver te zoeken.”

Ondertussen houdt Jacqueline er tijdens de training de moed in. “Kom op, let op je armslag”, zegt ze tegen haar zwemmers in het water. Rien de Weert (64) rust even uit bij een van de startblokken. “Het is toch ongelofelijk, zoveel miljoenen geïnvesteerd en nu is ons zwembad weer dicht. We kunnen daar met onze pet niet bij. We waren net weer aan het opkrabbelen. Het gaat heel lang duren voordat we de leden weer terug hebben.”

In de steek gelaten

Ferry vindt dat het tijd wordt dat de gemeente ook financieel over de brug komt. “We kampen met inkomstenverlies. Er zijn wel gesprekken, maar we hebben nog geen enkele toezegging gehad. Het zou ook goed zijn zodat we aan de leden kunnen laten zien dat de gemeente achter ons staat. Mensen voelen zich in de steek gelaten.”

De leden van de zwemclub gebruiken nu vijf verschillende zwembaden. (Foto: Erik Peeters)

“Wanneer ik tussen de regels door lees, verwacht ik niet dat we dit jaar nog kunnen zwemmen in De Schelp. Dat is heel zuur en vooral ook triest. Voor de leden, de kaderleden en de vrijwilligers die elke dag trouw klaar staan. Hoe moeilijk kan het zijn om een zwembad met een bak water te laten draaien. Hier in Hoogerheide lukt het ook.”

Motivatieproblemen

Jacqueline rond haar training in Hoogerheide af: ”Weet je, we raken elkaar uit het oog en dat is niet goed voor de motivatie.”