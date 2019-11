Grote 'operatie' voor Amphia Ziekenhuis: verhuizing van 400 patiënten nadert

Veel patiënten worden met bed en al van de ene locatie naar de andere gebracht. Tussen het voormalige Ignatius en de nieuwbouw is een enorm lange ondergrondse gang waardoor vrijdag meer dan 300 bezette bedden en rolstoelen rollen.

Speciaal transport

Nog spectaculairder is de verhuizing van 82 patiënten van de locatie Langedijk, aan de andere kan van de stad. Vier speciale verhuiswagens rijden vrijdag af en aan over de Zuidelijke Rondweg. Jacobs: "Deze verhuiswagens zijn aangepast voor het vervoer van couveusepatiëntjes, volwassenen en zwangeren." Voor dit speciaal transport is met bijna militaire precisie een planning gemaakt, zodat de reistijd per rit niet langer dan 20 minuten bedraagt.

Ook is gedacht aan onverwachte dingen, zoals een ongeluk op de Zuidelijke Rondweg. "Dan staat het transport stil en dat kan niet. Daar hebben we dus een alternatieve route voor bedacht, dwars door Breda. Onze verkeersregelaars weten dan precies wat ze moeten doen" , licht Jacobs toe. Volgens hem is de verhuisoperatie geslaagd als alle patiënten vrijdag om vijf uur in het nieuwe gebouw zijn en zich prettig voelen in één van de 527 eenpersoonskamers.