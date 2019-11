Schoonzoon Klaas Otto door arrestatieteam uit huis gehaald na vondst drugslabs

Klaas Otto (m) samen met zijn vrouw en advocaat bij de rechtbank in Breda, in 2018

Bij de grote drugsactie van dinsdag is ook de schoonzoon van Klaas Otto opgepakt. De politie denkt dat hij te maken heeft met diverse drugslabs. De verdachte Paul G. (35) werd door een arrestatieteam thuis opgehaald in Bergen op Zoom.

De advocaat van Klaas Otto, Louis de Leon, bevestigt de arrestatie van de schoonzoon. Hij mag er inhoudelijk niets over zeggen, omdat de verdachte in beperking zit.

LEES OOK: Leden van drugsbende opgepakt bij vroege politieactie in Bergen op Zoom en Steenbergen

Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en dat er verder geen informatie wordt verstrekt. Die maatregel wordt vaak opgelegd om een onderzoek niet te verstoren.

LEES OOK: Schoonzoon Klaas Otto veroordeeld voor bewaren kogels bij moeder thuis

Er is nog weinig bekend over de arrestaties van dinsdag. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk om welke drugslabs het precies gaat in Nederland en België.

Niks mee te maken

Advocaat De Leon zei eerder in BNDeStem dat Klaas Otto niks te maken heeft met de hele drugszaak. Otto zit al een paar jaar in de cel voor onder meer witwassen. Zijn hoger beroep is begonnen, maar het beroep is nog niet inhoudelijk behandeld.