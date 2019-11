Moorden in vakantiehuisje Hooge Zwaluwe: wil de rechtbank ook geen celstraffen opleggen?

De rechtbank in Breda doet woensdagmiddag uitspraak in de geruchtmakende zaak over de 'vakantiehuisjemoorden' in Hooge Zwaluwe. Een drugsdeal liep daar zo uit de hand dat er twee doden en twee zwaargewonden vielen. De officier van justitie eiste eerder geen celstraffen omdat de verdachten hebben geschoten uit zelfverdediging.

In oktober 2015 hadden twee groepen criminelen een ontmoeting in het vakantiehuisje in de polder. De Amsterdammers Brian Dalfour en Muljaim Nadzak wilden een lading cocaïne verkopen aan een groep Belgen. Een bemiddelaar zou alles regelen.

Maar de Amsterdammers lieten de Belgen in de val lopen omdat ze hen wilden beroven van hun geld. De vier Belgen werd vastgebonden en een van hen werd neergeschoten. De Belgen vreesden allemaal voor hun leven.

LEES OOK: Criminelen waren altijd al van plan om Belgen te beroven en moesten dat met hun leven bekopen

Twee doden

Er ontstond een worsteling en de Belgen konden zich bevrijden. Bij de vechtpartij die ontstond in en rond het huisje werd zeker acht keer geschoten. Dalfour en Nadzak stierven.

De Belgen sloegen op de vlucht. Eentje had schotwonden en werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Oosterhout gebracht. De bemiddelaar was ook geraakt en werd bloedend op straat in Breda gevonden. Ze overleefden de schoten en werden verdachten.

'Pure zelfverdediging'

Na een langdurig onderzoek en een reconstructie kwamen politie en Openbaar Ministerie tot de conclusie dat de Belgen hebben geschoten maar dat ze geen keus hadden. 'Ze wilden geen geweld gebruiken, ze wilden drugs kopen'. Pure zelfverdediging dus en daar hoort geen celstraf bij, vindt de officier van justitie in Breda.

LEES OOK: Geen straffen geeist voor dubbele moord in vakantiehuisje Hooge Zwaluwe; 'het was zelfverdediging'

De bemiddelaar hoorde begin oktober wel een celstraf tegen zich eisen van drie jaar. Voor poging tot diefstal. De verdachten hebben een tijdje in voorarrest gezeten maar zijn al lang op vrije voeten. Ze waren bij hun proces.