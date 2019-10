Geen straffen geëist voor dubbele moord in vakantiehuisje Hooge Zwaluwe: 'Het was zelfverdediging'

De Belgische mannen, die betrokken waren bij de moorden in het vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe (2015) hoeven niet de gevangenis in. Ze schoten uit zelfverdediging en zijn daarom niet strafbaar, stelde de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Breda. De Belgen hebben zeker acht keer geschoten en zijn wel schuldig maar: "Ze wilden geen geweld gebruiken, ze wilden drugs kopen."

Volgens de officier dreigde dodelijk geweld toen twee mannen probeerden de vier Belgen te beroven van het geld waarmee die drugs van hen wilden kopen. De Belgen moesten vechten voor hun leven. En daarom verdienen ze geen straf omdat er sprake is van noodweer of noodweer exces. De officier eiste geen celstraf maar 'ontslag van rechtsvervolging.

Vragen blijven

“Er zullen vragen onbeantwoord blijven”, zo begon de officier van justitie zijn betoog woensdagmiddag. En dat was ook wel te verwachten in een van de ingewikkeldste zaken van de voorbije jaren in Brabant.

De Belgische verdachten zelf konden er weinig aan doen dat het mis ging. Ze werden het slachtoffer van een ripdeal van No Surrender-baas Brian Dalfour en zijn maat Muljaim Nadzak om, zei de officier van justitie. De verdachten moesten van zich af slaan om hun eigen leven te redden. Pure zelfverdediging zeggen ze zelf. En dat vindt opmerkelijk genoeg dus ook het OM.

Drugsdeal

De drugsdeal was eind september 2015 al beklonken in een huisje op een vakantiepark in Hoeven. Rotterdammer Roy O. was de contactpersoon die de Hollanders en Belgen bij elkaar bracht. 'De smeerolie, het vertrouwde gezicht", noemde de officier van justitie hem.

Een paar weken later zou overdracht en betaling zijn in de polder in Hooge Zwaluwe, in een vakantiehuisje. De 'Hollanders' Brian Dalfour en Muljaim Nadzak zouden de Belgen daar de cocaïne verkopen.

De gebeurtenissen zelf, wat gebeurde er nou?

Op 14 oktober 2015 spreken ze af bij een supermarkt in Made en van daaruit reden ze naar het huisje. Als binnen de Belgen hun geld tellen, (briefjes van 500 euro) gaat bemiddelaar Roy O. thee zetten. Dat is het signaal voor de hinderlaag, de 'start van de actie', volgens het OM.

'Ik vocht als een zot'

Er verschijnt ineens een gemaskerde man met een wapen in de kamer: het is Dalfour zo blijkt achteraf. Nadzak staat er ook ineens met een pistool. Ze roepen ‘politie’ en bedreigen de Belgen. Die worden gekneveld met tiewraps, gefouilleerd en op de grond gegooid. Samir T. wordt één keer in zijn onderrug geschoten door Dalfour. "Onnodig en excessief", zegt het OM.

De Belgen laten zich niet zomaar overmeesteren. Er ontstaat een gevecht waarbij met stoelen en een waterkoker met heet water wordt gegooid. Een van de Belgen verklaarde later dat hij 'als een zot' vocht.

Vier vuurwapens, negen kogels

Wat er daarna precies gebeurde, is onduidelijk. Politie en OM zijn er niet achter gekomen. Wel is duidelijk dat er vier verschillende vuurwapens zijn gebruikt en negen kogels afgevuurd. "Ieder schot was raak", volgens de officier. Met als triest resultaat twee doden en twee zwaar gewonden.

"Het zijn de Belgische verdachten geweest die op de Nederlanders hebben geschoten." Acht keer in totaal. Maar uit zelfverdediging, meent het OM dus.

Lijk op tuinset en in de hoek van de kamer

Tijdens de zitting werden ook details bekend over de dood van beide mannen. Brian Dalfour lag over een omgevallen tuinset buiten. Hij is buiten het huisje neergeschoten en overleden.

Muljaim Nadzak zat in een hoek van de woonkamer, in elkaar gezakt. Volgens de forensiche experts is hij vermoedelijk daar ook neergeschoten. Dat kon de recherche aflezen aan de verticale bloedstrepen op de muur. Voor beide mannen werd een kogel in hun lichaam hen fataal.

Wapens, drugs en geld zijn nooit gevonden, behalve drie briefjes van 50.

De politie vond tijdens het onderzoek nog een bericht dat Dalfour kort voor zijn dood probeerde te verzenden. Het bericht zond hij naar een maat in Ecuador, via zijn versleutelde telefoon: 'Ik ben zwaargewond, die anderen zijn dood. Ik heb hulp nodig, bel politie'. Het bericht had geen effect. Dalfour stierf op de tuinset.

Eén strafeis

Rotterdammer Roy O. was de enige tegen wie een celstraf werd geëist voor zijn rol in deze poging tot diefstal, want zo ziet het OM het: drie jaar gevangenisstraf.

