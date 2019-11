Tonnekes Rijdende Winkel staat al twee maanden stil: 'Maar het komt goed, dat weet ik zeker'

Tonneke Rijdende Winkel was al een paar eerder stuk gegaan." De laatste drie keer heb ik extreem hoge reparatiekosten gehad. En toen was ie na anderhalve dag weer kapot."

Tonneke in betere tijden: aan het werk in haar rijdende winkel. (foto: Tom van den Oetelaar)

Het ging haar allemaal niet in de koude kleren zitten: "Ik ben aan het eind van mijn Latijn. Nou houdt het op. Ik zei tegen de garage: maak 'm maar niet meer. Ik weet niet waarvan. Ik heb zo'n 62.000 euro schuld."

Fiasco

Dat Tonneke haar klanten nu niet kan helpen, doet haar pijn: "Ik ben hiermee begonnen om de mensen te helpen. Dat het dan maar zo kort mag duren, is wel een fiasco toch? Zonde!"

Toch is het niet alleen maar ellende in Tonnekes leven. Max Ploeg maakte een documentaire over haar: 'Last of the Mohicans'. Hij volgde Tonneke en haar rijdende winkel een jaar lang. Die documentaire is nu te zien op filmfestival IDFA. Tonneke vindt het allemaal schitterend. Vooral omdat er nu, na alle aandacht rondom de documentaire, hulp komt. Er is een inzamelingsactie gestart en de gemeente kijkt wat ze kan doen aan Tonnekes schuldenlast.

Tonneke op bezoek bij een van haar vaste klanten.

Tonneke staat positief in het leven. Het komt goed: "Dat weet ik zeker. Desnoods gooi ik een aanhanger achter mijn wagen, maar ik ga door. Er moet een weg zijn, zodat ik verder kan. Ik ga niet naar de sociale dienst. Ik doe dit tot ik erbij neerval."

