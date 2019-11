Waalwijkers weten wat een plofkraak is en zijn vooral blij dat die pinautomaat niet meer terugkomt

“Het gevelwerk was uit elkaar geklapt, het plafond lag eruit, de pui was kapot, een nieuwe meterkast: het was gewoon een grote ravage”, zegt Gerrit Treffers. De aannemer is maanden later nog steeds bezig met de renovatie van het getroffen pand in Waalwijk.

LEES OOK: 'Een ontiegelijke knal', buurtbewoners schrikken wakker van plofkraak in Waalwijk

De tekst gaat verder onder de bijdrage uit Waalwijk.

Goei werk

Het metselwerk van het getroffen ziet er inmiddels spic en span uit. En tot grote vreugde van vele omwonenden is er geen pinautomaat meer te vinden. “Heel goei werk”, zegt een vrouw tevreden. “We hebben nu twee keer meegemaakt dat die automaat opgeblazen is, dus van mij hoeft ‘ie niet meer terug.”

Een andere dame reageert: “Ik ben heel erg blij, want we hoeven niet meer bang te zijn dat het nog een keer gebeurt.”

“Ze moeten alles maar sluiten, want het houdt niet op. Ze blijven aan de gang. Overal”, zegt een andere Waalwijker.

Eind januari moet het bedrijfspand aan de Doctor Ringensstraat hersteld zijn. Zonder pinautomaat dus.

LEES OOK: Plofkraak ABN AMRO Zundert treft ook pastorie aan de overkant, 'Het was een enorme vuurbal'

LEES OOK: Tien plofkraken in twee jaar, maar nog geen enkele dader gepakt