Plofkraak bij winkelcentrum Hoge Vucht in Breda: 'Er is veel schade'

Bij winkelcentrum Hoge Vucht in Breda is woensdagnacht een plofkraak gepleegd. "Getuigen hoorden twee harde knallen en zagen twee mannen wegrijden op een scooter", laat een politiewoordvoerder weten.

De plofkraak vond rond halfvier plaats. De geldautomaat is verwoest. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Er is volgens de politiewoordvoerder veel schade, maar bij de plofkraak raakte niemand gewond.

Zundert

Dinsdagnacht vond er ook al een plofkraak plaats in Zundert, bij een pinautomaat aan de Molenstraat. Ook daar ontstond een enorme ravage. Buurtbewoners spraken daar van een vuurbal. "Alles vloog over straat."

