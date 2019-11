Meer camera's en langere stadionverboden om racisme bij het voetbal aan te pakken

Racisme in voetbalstadions wordt harder aangepakt. Supporters die zich misdragen moeten er sneller worden uitgepikt door meer en slimmere camera's te gebruiken. De KNVB gaat langere stadionverboden opleggen. Dat wordt naar verwachting de uitkomst van een gesprek donderdagmiddag tussen de KNVB en het kabinet, meldt de NOS. Aanleiding voor het gesprek is het racistisch geschreeuw naar Ahmad Mendes Moreira eerder deze maand bij FC Den Bosch.

De speler van Excelsior hoorde zondagmiddag 17 november hoe vanaf de tribune zwartepietliedjes naar hem gezongen werden. Ook werd hij uitgescholden. Hij raakte daardoor zichtbaar emotioneel.

De wedstrijd werd stilgelegd en korte tijd later weer hervat. Opmerkelijk was, dat de trainer van FC Den Bosch Moreira 'een zielig mannetje' noemde. De woordvoerder van de club ontkende aanvankelijk dat er racisme in het spel was. Later ging de club diep door het stof.

Onhandig

Onder meer door de onhandige manier waarop FC Den Bosch reageerde, ontstond er meteen veel opschudding. Premier Rutte gaf aan in gesprek te willen met de betrokkenen, samen met de ministers Bruins van Sport en Grapperhaus van Justitie. Dus reizen de voorzitter van FC den Bosch en burgemeester Jack Mikkers donderdag af richting Zeist.

De uitkomst van het gesprek lijkt al grotendeels bekend. Nu is de maximale duur van een stadionverbod nog 5 jaar. De KNVB zal dat verdubbelen, zo schrijft de NOS. Verder zou minister Bruins van Sport Ahmad Mendes Moreia als boegbeeld willen gebruiken voor een campagne tegen racisme. Ook wil het kabinet meer met slimme camera's werken, die mensen kunnen herkennen en volgen.

